Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı Konferans Ligi

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Spartak Trnava'yı ağırlayacak. Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu'ndan Aleksandar Stravrev, Fenerbahçe - Spartak Trnava maçını yönetecek. Becao ve Zajc, Spartak Trnava maçında sakatlıkları sebebiyle oynayamayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 16:20 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 16:40
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı Konferans Ligi

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Fenerbahçe - Spartak Trnava karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Spartak Trnava: Takac, Kostrna, Djuric, Gorosito, Mikovic, Prochazka, Bainovic, Ofori, Bernat, Erik, Ristovski.

AVRUPA'DA 266. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 265 kez boy gösterdi. Bu süreçte 104 galibiyet alan sarı-laciverliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 106 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya, rakip fileleri 356 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.

AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE 14. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde 14. kez mücadele edecek. Konferans Ligi gruplarında altıncı karşılaşmasına çıkacak Kanarya, bu organizasyonda oynadığı 13 müsabakada 9 galibiyet elde ederken, 4 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, söz konusu mücadelelerde 34 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE İLE SPARTAK TRNAVA 4. KEZ RAKİP

Fenerbahçe, Slovakya temsilcileriyle üç kez eşleşirken, bu mücadeleleri yine Spartak Trnava'ya karşı oynadı. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldığı rakibini Kadıköy'de 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmanda 1-0 kaybetti. Bu sezon ise Trnava'nın ev sahipliğinde oynanan müsabakada Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

KADIKÖY'DE SON 11 MAÇTA NAMAĞLUP

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi grubunu namağlup tamamlayarak gruptan lider çıkan Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla'ya elenmişti. Sarı-lacivertliler, organizasyonda iç sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Bu sezon ise Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, sahasındaki 5 maçı da kazanmayı başardı. Kanarya, iç sahada çıktığı son 11 maçta mağlubiyet yaşamadı.

SPARTAK TRNAVA LİGDE 3. SIRADA

Slovakya Süper Ligi'nde 17 maça çıkan Spartak Trnava, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 33 puanla 3. sırada yer alıyor. Lider Slovan Bratislava'nın 9 puan gerisinde bulunan kırmızı-siyahlılar, ligde 27 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

ALEKSANDAR STAVREV DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Spartak Trnava arasında oynanacak müsabakada Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu'ndan Aleksandar Stravrev düdük çalacak. Stravrev'in yardımcılıklarını Dejan Kostadinov ve Goce Petreski yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ivana Projkovska olacak. Zorlu mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mario Zebec olacakken, AVAR'da Ante Culjak eşlik edecek.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
'Kim der iki çocuk annesi! “Barbie Seda” hayran bıraktı! Seda Üren sosyal medyada gündem oldu
Son dakika: 3 maddede rekor üstüne rekor: Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolara yükseldi
F.Bahçe ve G.Saray arasında yeni transfer savaşı başlıyor!
F.Bahçe'ye King piyangosu! Ada'dan talibi çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe ve G.Saray arasında yeni transfer savaşı başlıyor!
F.Bahçe'ye King piyangosu! Ada'dan talibi çıktı
Geminid meteor yağmuru hangi burcu nasıl etkileyecek? 2023
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ SON DAKİKA - MB rezervleri ne kadar oldu?
Süper Loto sorgulama ekranı 14 Aralık Perşembe
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman? Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman? 15:59
Galatasaray'a 'top canavarı' geliyor! Beşiktaş'a da gol atmıştı... Galatasaray'a 'top canavarı' geliyor! Beşiktaş'a da gol atmıştı... 15:57
Eczacıbaşı Dynavit galibiyetle başladı! Eczacıbaşı Dynavit galibiyetle başladı! 15:56
F.Bahçe Spartak Trnava maçı saat kaçta? F.Bahçe Spartak Trnava maçı saat kaçta? 15:53
Futbolda menajerlik ücretleri rekor kırdı Futbolda menajerlik ücretleri rekor kırdı 15:46
Yiğido'da hedef RAMS Başakşehir! Yiğido'da hedef RAMS Başakşehir! 15:46
Daha Eski
Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı ne zaman? Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı ne zaman? 15:38
Anadolu Efes'ten kadroya takviye! Anadolu Efes'ten kadroya takviye! 15:28
Aberdeen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Aberdeen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? 15:06
Avcı’dan ‘Umut Meler’ açıklaması! Avcı’dan ‘Umut Meler’ açıklaması! 15:01
PAOK - Helsinki maçı ne zaman? PAOK - Helsinki maçı ne zaman? 15:01
F.Bahçe'ye King piyangosu! Ada'dan talibi çıktı F.Bahçe'ye King piyangosu! Ada'dan talibi çıktı 14:44