Haberler Fenerbahçe Michal Gasparik: Fenerbahçe'ye karşı risk almayan kadromuz sahada olacak

Michal Gasparik: Fenerbahçe'ye karşı risk almayan kadromuz sahada olacak

UEFA Konferans Ligi H Grubu 6. maçında Spartak Trnava deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Slovakya ekibinin teknik direktörü Michal Gasparik maç öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 19:32
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Michal Gasparik: Fenerbahçe'ye karşı risk almayan kadromuz sahada olacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta mücadelesinde yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Spartak Trnava'nın teknik direktörü Michal Gasparik, maçın zorluğunun farkında olduklarını ancak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan 41 yaşındaki Slovak teknik adam, "Bizi yarın çok zor bir maç bekliyor. Fenerbahçe'ye puan lazım. Sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız. İyi bir maç olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile oynadığı maçta Fenerbahçe'nin zayıf taraflarını gördüklerini aktaran Gasparik, "Orada 6 gol yediler. Biz aynı deplasmanda 1-1 berabere kaldık. Ama buradaki maç farklı. Seyircileri önünde oynayacaklar. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.

Gasparik, sakat futbolcuların fazlalığıyla ilgili soruya, "Çok eksiğimiz var. Yedeklerimiz de iyi kalitede futbolcular. Orta sahada biraz fazla eksiğimiz var ama iyi bir 11'le çıkıp, istediğimiz mücadeleyi vereceğimize inanıyorum. Fenerbahçe'ye karşı çok fazla risk almayan bir kadromuz olacak." yanıtını verdi.

Gasparik, stadın atmosferiyle ilgili soru üzerine, "Fenerbahçe'nin sahasında çok iyi bir atmosfer olduğunu biliyoruz, bundan en az şekilde etkilenerek istediğimiz sonucu almak istiyoruz." dedi.

- Bernat: "Bizi nasıl bir maçın beklediğini biliyoruz"

Orta saha oyuncusu Jan Bernat ise, "Bizi nasıl bir maçın beklediğini biliyoruz. Atmosferin nasıl olacağını biliyoruz. Çıkıp oynayacağız. Böyle atmosferleri bütün futbolcular sever." diye konuştu.

Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla beklediklerini belirten Bernat, rakiplerinin kadrosundaki oyuncuların kalitesini bildiklerini, ancak bunun kendilerini daha da motive ettiğini kaydetti.

- Spartak Trnava hazırlıklarını tamamladı

Slovak temsilcisi Spartak Trnava, yarınki mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Ülker Stadı'nda, teknik direktör Michal Gasparik yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Maç toplantısıyla başlayan idman, koşu ve ısınma hareketleriyle devam etti. Futbolcular antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı.

DİĞER
Kate Middleton'ın ışıldayan cildininin sırrı meğer buymuş! Çikolatayı eritip...
Özgür Özel pazarlık peşinde: Kim ne istiyor? HDP/DEM ziyaretinde "Eş başkansın" mesajı!
Büyükekşi açıkladı! Liglerin başlama tarihi...
G.Saray'dan çifte transfer bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe S. Trnava maçına hazır!
F.Bahçe'nin gözü liderlikte! İşte Trnava maçı 11'i
Adalet Bakanlığı sınav giriş belgesi sorgulama
AÖL SINAV YERLERİ nasıl öğrenilir? AÖL 2023 sınav GİRİŞ BELGESİ ne zaman açıklanacak?
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (13 Aralık 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç konuşuyor Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç konuşuyor 19:45
Çalımbay'dan transfer sözleri! "Araştırmalar yapıyoruz" Çalımbay'dan transfer sözleri! "Araştırmalar yapıyoruz" 19:43
Gasparik: F.Bahçe'ye karşı risk almayan kadromuz olacak Gasparik: F.Bahçe'ye karşı risk almayan kadromuz olacak 19:31
Fenerbahçe Beko'da şok ayrılık! Fenerbahçe Beko'da şok ayrılık! 18:48
Sivasspor’da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı! Sivasspor’da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı! 18:44
F.Bahçe S. Trnava maçına hazır! F.Bahçe S. Trnava maçına hazır! 18:38
Daha Eski
Abdullah Avcı'dan Şamil Ekinci Müzesi'ne ziyaret! Abdullah Avcı'dan Şamil Ekinci Müzesi'ne ziyaret! 18:29
Halil Umut Meler ailesine kavuştu! Halil Umut Meler ailesine kavuştu! 18:15
Ertelenen maçların tarihleri belli oldu! Ertelenen maçların tarihleri belli oldu! 18:14
Vakıfbank galibiyetle başladı! Vakıfbank galibiyetle başladı! 18:11
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının tarihi değişti! Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının tarihi değişti! 17:45
F.Bahçe'nin gözü liderlikte! İşte Trnava maçı 11'i F.Bahçe'nin gözü liderlikte! İşte Trnava maçı 11'i 16:54