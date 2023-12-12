TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ocak bombası! Premier Lig'den geliyor
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe'de çalışmalar başladı. Kadrosuna önemli takviyeler yapmaya hazırlanan sarı lacivertli yöneticilere sürpriz bir isim önerildi. Menajerler, Premier Lig'in yıldızını teklif etti. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
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Sarı-Lacivertli kurmaların da bu teklifi teknik direktör İsmail Kartal'a iletti.
Kartal, gerekli tetkikleri yaptıktan sonra kararını bildireceği öğrenildi.
30 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Fenerbahçe'de bu mevkide forma giyen Joshua King ve Ryan Kent'ten birisinin ocak ayında takımdan ayrılması da söz konusu.
27 yaşında ve 1.79 boyunda olan Fildişili oyuncu 30 kez milli formayı giyerken 6 gole imza attı.
Sol açık dışında santrfor mevkinde de forma giyiyor ve golcü özelliklere sahip bir oyuncu.
Ancak takımında bu sezon fazla şans bulamayınca oyuncunun ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.
2023/24 sezonunda 6 kez West Ham forması giyen Maxwel Cornet sadece 117 dakika sahada kalabildi ve 1 kez ilk 11'de yer aldı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında olan Cornet'in 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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