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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ocak bombası! Premier Lig'den geliyor

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe'de çalışmalar başladı. Kadrosuna önemli takviyeler yapmaya hazırlanan sarı lacivertli yöneticilere sürpriz bir isim önerildi. Menajerler, Premier Lig'in yıldızını teklif etti. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ocak bombası! Premier Lig'den geliyor

Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe sol kanat için oyuncu arayışlarına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ocak bombası! Premier Lig'den geliyor

Arayış devam ederken Fenerbahçe yönetimine sürpriz bir teklif iletildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ocak bombası! Premier Lig'den geliyor

TEKLİF MENAJERLERDEN

Takvim'in haberine göre, Premier Lig'de West Ham United forması giyen Fildişili oyuncu Maxwel Cornet Fenerbahçe'ye teklif edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ocak bombası! Premier Lig'den geliyor

Sarı-Lacivertli kurmaların da bu teklifi teknik direktör İsmail Kartal'a iletti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ocak bombası! Premier Lig'den geliyor

Kartal, gerekli tetkikleri yaptıktan sonra kararını bildireceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ocak bombası! Premier Lig'den geliyor

30 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Fenerbahçe'de bu mevkide forma giyen Joshua King ve Ryan Kent'ten birisinin ocak ayında takımdan ayrılması da söz konusu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ocak bombası! Premier Lig'den geliyor

27 yaşında ve 1.79 boyunda olan Fildişili oyuncu 30 kez milli formayı giyerken 6 gole imza attı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ocak bombası! Premier Lig'den geliyor

Sol açık dışında santrfor mevkinde de forma giyiyor ve golcü özelliklere sahip bir oyuncu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ocak bombası! Premier Lig'den geliyor

Ancak takımında bu sezon fazla şans bulamayınca oyuncunun ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ocak bombası! Premier Lig'den geliyor

2023/24 sezonunda 6 kez West Ham forması giyen Maxwel Cornet sadece 117 dakika sahada kalabildi ve 1 kez ilk 11'de yer aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ocak bombası! Premier Lig'den geliyor

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında olan Cornet'in 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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