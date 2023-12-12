TFF’ye soruşturma çağrısı

Sarı-lacivertliler eski hakem Serkan Çınar'ın açıklamaları üzerine TFF'ye mektup gönderdi. Başkan Ali Koç'un 'İzmir Çetesi' olarak nitelendirdiği hakemler için soruşturma başlatılması talebini yineledi. Yönetim kurulu üyesi Burak Kızılhan'ın imzasını taşıyan mektupta VAR'ın hatalı kullanımına dikkat çekildi.

GÖRÜNTÜ FARKLI

Mektupta, "Skandal niteliğindeki her olayda belirli hakemlerin isimlerinin geçmesi iddialarımızı ispatlar niteliktedir. Soruşturmanın başlatılmasını talep ederiz" denildi. Çınar, 2019'daki Rize-G.Saray maçındaki penaltı incelemesinde kendisine izletilen ile yayına verilenin farklı görüntü olduğunu söylemişti.