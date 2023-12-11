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Bir derbi zaferi de kadınlardan
Fenerbahçe Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde evinde Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler 67. dakikada Gülbin Hız'ın atılmasıyla 10 kişi kaldı. 81'de Danielle Alice Steer, Kanarya'yı 1-0 öne geçirdi. Mücadele bu sonuçla tamamlandı. 90+5'te Fenerbahçe'nin hocası Gökhan Bozkaya da kırmızı kart gördü. Kanarya bu galibiyetle puanını 33'e çıkardı. Fırtına 11 puanda kaldı.
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