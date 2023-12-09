TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Tolisso bombası! Fransızlar duyurdu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Devre arası transfer dönemi çalışmalarında vites yükselten Fenerbahçe için Fransa'dan Corentin Tolisso iddiası geldi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)
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Fransızlar, Tolisso için Fenerbahçe'nin Lyon'la irtibata geçeceğini iddia etti.
Fransız futbolcu bu sezon Olympique Lyon'da tüm kulvarlarda 9 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol kaydetti.
Togo asıllı Tolisso'nun, Lyon ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
CORENTIN TOLISSO KİMDİR?
3 Ağustos 1994 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Olympique Lyon altyapısında başladı.
Yıldızını Lyon'da parlatan Tolisso, 2017 yılında 41.5 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer oldu.
5 sezon boyunca Bavyera ekibinin formasını terleten Fransız yıldız, 2022'de eski takımı Lyon'a döndü.
Orta sahanın merkezinde oynayan Tolisso, Fransa Milli Takımı ile çıktığı 28 müsabakada 2 gol kaydetti.
29 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...
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