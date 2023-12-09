Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Tolisso bombası! Fransızlar duyurdu

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Tolisso bombası! Fransızlar duyurdu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Devre arası transfer dönemi çalışmalarında vites yükselten Fenerbahçe için Fransa'dan Corentin Tolisso iddiası geldi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 08:26
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Tolisso bombası! Fransızlar duyurdu

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Tolisso bombası! Fransızlar duyurdu

Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla operasyonlarını hızlandıran sarı-lacivertliler için bomba bir iddia gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Tolisso bombası! Fransızlar duyurdu

Goal Fransa, Lyon'un devre arasında Tolisso ile Lacazette'i göndereceğini ve Tolisso'ya Fenerbahçe'nin talip olduğunu yazdı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Tolisso bombası! Fransızlar duyurdu

Fransızlar, Tolisso için Fenerbahçe'nin Lyon'la irtibata geçeceğini iddia etti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Tolisso bombası! Fransızlar duyurdu

Fransız futbolcu bu sezon Olympique Lyon'da tüm kulvarlarda 9 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Tolisso bombası! Fransızlar duyurdu

Togo asıllı Tolisso'nun, Lyon ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Tolisso bombası! Fransızlar duyurdu

CORENTIN TOLISSO KİMDİR?

3 Ağustos 1994 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Olympique Lyon altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Tolisso bombası! Fransızlar duyurdu

Yıldızını Lyon'da parlatan Tolisso, 2017 yılında 41.5 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Tolisso bombası! Fransızlar duyurdu

5 sezon boyunca Bavyera ekibinin formasını terleten Fransız yıldız, 2022'de eski takımı Lyon'a döndü.

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