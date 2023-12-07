Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Werner müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Werner müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Timo Werner transferinde müjdeli haber geldi. Michy Batshuayi'nin Club Brugge ile görüşmesi sonrası golcü arayışlarına başlayan sarı-lacivertliler, Alman yıldızı gündemine aldı. Kanarya'nın listesindeki yıldızın kulübünden flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 17:22
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Werner müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Werner müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Sarı-lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Werner müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

İsmail Kartal'ın öğrencileri zorlu mücadeleyi kazanarak şampiyonluk yarışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Werner müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Fenerbahçe, sezon sonunda kupayı müzesine götürmek ve şampiyonluk hasretine son vermeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Werner müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Diğer yandan kurmaylar transfer çalışmalarını yönetiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Werner müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kaldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Werner müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Sarı-lacivertliler, transfer listesinde bulunan isimler için harekete geçmiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Werner müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

İsmail Kartal, yönetimden kadro rotasyonunun güçlenmesini istedi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Werner müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Kurmaylar ise birçok bölgeye gerekli takviyeleri yapmak için görüşmelere başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Werner müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

BATSHUAYI GİDİYOR!

İddialara göre Michy Batshuayi, Fenerbahçe'den ocak ayında ayrılacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Werner müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Özellikle Belçika kulüpleri, yıldız isimle yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Werner müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Tecrübeli golcünün ayrılığı sonrası sürpriz yaşamak istemeyen yönetim, hücum hattına takviye yapacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Werner müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

İLK SIRADA WERNER!

Yönetim, uzun zamandır Timo Werner ile yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Werner müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Sarı-lacivertliler yıldız ismi bir türlü ikna edemedi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Werner müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Ancak Alman basınından flaş bir haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Werner müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Aspor.com.tr'den Ali Genç'in Bild'den derlediği habere göre; Red Bull Leipzig sportif direktörü Rouven Schröder, Werner'den ocak ayında takımdan ayrılmasını istedi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Werner müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Haberde, Schröder'in Alman oyuncuyu ofisine çağırıp kendisine açık ve anlaşılır bir şekilde kışın kulüpten kiralık olarak ayrılabileceği açıkladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Werner müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Bunun üzerine Fenerbahçe'nin transferde işi kolaşlaştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Werner müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Werner bu sezon Alman ekibiyle 13 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Werner müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

27 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 2 gol ve 1 asistlik katlı sağladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Werner müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Werner bu karşılaşmalarda sadece 370 dakika süre alabildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Werner müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Tercübeli futbolcunun değeri ise 20 milyon Euro olarak biliniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Werner müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

İngiliz devi Chelsea, 2020'nin yaz aylarında Red Bull Leipzig'den 53 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Werner müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Werner, Londra ekibinde beklentileri karşılayamadı ve 20 milyon Euro karşılığında Alman ekibine geri döndü.

DİĞER
Şafak Sezer'in 9 odalı malikanesi göz kamaştırdı! Ünlü oyuncunun milyonluk villası büyüledi!
Başkan Erdoğan ve Miçotakis'ten ortak basın toplantısında önemli açıklamalar: "Çözülemeyecek hiçbir sorun yok"
Cimbom bombayı patlatıyor!
Transferde flaş gelişme! B. Münih ve Dortmund...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tadic'ten Beşiktaş itirafı! Transfer teklifi...
Transferde flaş gelişme! B. Münih ve Dortmund...
Neptün, geri hareketteki konumunu bırakıp ileri doğru ilerliyor!
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (7 Aralık 2023)
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (7 Aralık 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
U17 Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu U17 Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu 17:09
Beşiktaş'tan açıklama Beşiktaş'tan açıklama 17:02
TFF Derelioğlu'na yapılan saldırıyı kınadı TFF Derelioğlu'na yapılan saldırıyı kınadı 16:52
Tadic'ten Beşiktaş itirafı! Transfer teklifi... Tadic'ten Beşiktaş itirafı! Transfer teklifi... 16:43
Müjdeyi verdiler! Arda'nın dönüşü... Müjdeyi verdiler! Arda'nın dönüşü... 16:27
Transferde flaş gelişme! B. Münih ve Dortmund... Transferde flaş gelişme! B. Münih ve Dortmund... 16:14
Daha Eski
Saldırıda yeni gelişme! İfadeleri ortaya çıktı Saldırıda yeni gelişme! İfadeleri ortaya çıktı 15:23
Fluminense Melo'nun oğluyla imzaladı! Fluminense Melo'nun oğluyla imzaladı! 14:58
4. tur maçları dönüşümlü CANLI yayın 4. tur maçları dönüşümlü CANLI yayın 14:57
Beşiktaş F. Bahçe için hazılanıyor! Beşiktaş F. Bahçe için hazılanıyor! 14:53
Sivasspor evinde turladı! Sivasspor evinde turladı! 14:52
Şenol Güneş resmen açıkladı! Yeni takımı... Şenol Güneş resmen açıkladı! Yeni takımı... 14:46