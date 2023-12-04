Yam'da görme kaybı

Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma siyah-beyazlıların 68-64 üstünlüğü ile sona erse de maç içinde yaşanan olaylar sonrası tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı. Atılan maddelerden biri Fenerbahçeli Yam Madar'ın gözüne isabet etti. Fenerbahçe, dün Yam Madar'ın görme kaybı yaşadığını duyurdu. Yapılan açıklamada; "Karşılaşma sonrasında sporcumuzda kısmi görme kaybı şikayeti oluşmuştur. Yam Madar'ın durumu, yapılacak ileri tetkikler sonucunda netleşecektir" denildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nide Anadolu Efes, normal süresi 84-84 biten maçın uzatmalarında Aliağa Petkim'i 101-92 mağlup etti. Bursa derbisine sahne olan günün diğer maçında ise TOFAŞ, Bursaspor İnfo Yatırım karşısında 91-85 galip geldi.