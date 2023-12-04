FENERBAHÇE HABERLERİ - Nordsjaelland maçı sonrası dikkat çeken detay! Dzeko...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında deplasmanda karşılaştığı Nordsjaelland'a 6-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında deplasmanda karşılaştığı Nordsjaelland'a 6-1 mağlup oldu.
Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından 9 puanla 3. sıraya geriledi.
Kanarya grubun son karşılaşmasında Spartak Trnava ile karşılaşacak ve rakibini yendiği takdirde diğer sonuçlara bakmaksızın adını bir üst tura yazdıracak.
Öte yandan Fenerbahçe'nin Nordsjaelland mağlubiyetinin yankıları sürüyor.
Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyadan teknik direktör İsmail Kartal başta olmak üzere birçok isme tepki göstermişti.
Fenerbahçe'nin yenilgisi sonrası Danimarka ekibindeki oyuncuların ne kadar maaş aldıkları gündeme geldi.
Salary Sports'un haberine göre; Nordsjaelland'daki oyuncuların toplam yıllık maaşı 4 milyon 334 bin 720 euro...
Danimarka ekibinde en fazla maaşı 1 milyon 920 bin euro ile Schjelderup alıyor. Ancak bunun 392 bin euro'sunu Nordsjaelland ödüyor.
Kian Hansen yıllık 312 bin euro alıyor.
Fenerbahçe'de ise Edin Dzeko'nun yıllık maaşı 4 milyon 200 bin euro...