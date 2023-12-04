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FENERBAHÇE HABERLERİ - Nordsjaelland maçı sonrası dikkat çeken detay! Dzeko...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Danimarka ekibi Nordsjaelland'a 6-1 yenildi. Bu mağlubiyet sonrası dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 09:54
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Nordsjaelland maçı sonrası dikkat çeken detay! Dzeko...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında deplasmanda karşılaştığı Nordsjaelland'a 6-1 mağlup oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nordsjaelland maçı sonrası dikkat çeken detay! Dzeko...

Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından 9 puanla 3. sıraya geriledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nordsjaelland maçı sonrası dikkat çeken detay! Dzeko...

Kanarya grubun son karşılaşmasında Spartak Trnava ile karşılaşacak ve rakibini yendiği takdirde diğer sonuçlara bakmaksızın adını bir üst tura yazdıracak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nordsjaelland maçı sonrası dikkat çeken detay! Dzeko...

Öte yandan Fenerbahçe'nin Nordsjaelland mağlubiyetinin yankıları sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nordsjaelland maçı sonrası dikkat çeken detay! Dzeko...

Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyadan teknik direktör İsmail Kartal başta olmak üzere birçok isme tepki göstermişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nordsjaelland maçı sonrası dikkat çeken detay! Dzeko...

Fenerbahçe'nin yenilgisi sonrası Danimarka ekibindeki oyuncuların ne kadar maaş aldıkları gündeme geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nordsjaelland maçı sonrası dikkat çeken detay! Dzeko...

Salary Sports'un haberine göre; Nordsjaelland'daki oyuncuların toplam yıllık maaşı 4 milyon 334 bin 720 euro...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nordsjaelland maçı sonrası dikkat çeken detay! Dzeko...

Danimarka ekibinde en fazla maaşı 1 milyon 920 bin euro ile Schjelderup alıyor. Ancak bunun 392 bin euro'sunu Nordsjaelland ödüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Nordsjaelland maçı sonrası dikkat çeken detay! Dzeko...

Kian Hansen yıllık 312 bin euro alıyor.

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