TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski oyuncusunu gündemine aldı!

Stoperde üst üste yaşanan sakatlıkların ardından ara transfer dönemi için Fenerbahçe, defans hattına adam aramaya başladı.
Stoperde üst üste yaşanan sakatlıkların ardından ara transfer dönemi için Fenerbahçe, defans hattına adam aramaya başladı.
Sarı-lacivertlilerin önceliğinin kiralık ve yerli oyuncu olduğu öğrenildi.
Bu çerçevede gündemdeki ilk isim Çağlar Söyüncü olmuştu.
La Liga temsilcisi Atletico Madrid'de forma giyen tecrübeli oyuncunun yanı sıra bir başka Türk futbolcu daha listeye girdi.
Milliyet'te yer alan habere göre Beşiktaş'ın eski futbolcusu Serdar Saatçı da gündeme alındı.
Portekiz ekibi Braga'ya transfer olan futbolcu için temaslar şimdiden başladı.
Ancak ilk etapta Portekiz kulübü futbolcunun ayrılığına sıcak bakmadığı belirtildi.
Bu sezon Braga formasıyla 10 maça çıkan Serdar Saatçı, 2 asiste imzasını attı.
20 yaşındaki genç futbolcunun Portekiz ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
SERDAR SAATÇI KİMDİR?
14 Şubat 2003 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Bayrampaşa altyapısında başladı.
Ardından Beşiktaş altyapısına geçti. 2020'de de A takıma yükseldi.
Defans hattında stoper olarak görev yapan Serdar Saatçı, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
1.90 cm boyundaki genç stoperin güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro...