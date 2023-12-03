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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski oyuncusunu gündemine aldı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Defans hattında yaşanan sakatlıkların çokluğu Fenerbahçe'yi transfer arayışına itti. Sarı-lacivertliler, ilk olarak gündemine Çağlar Söyüncü'yü almıştı. Listeye Beşiktaş'ın eski defans oyuncusu da dahil oldu. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 09:57
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski oyuncusunu gündemine aldı!

Stoperde üst üste yaşanan sakatlıkların ardından ara transfer dönemi için Fenerbahçe, defans hattına adam aramaya başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski oyuncusunu gündemine aldı!

Sarı-lacivertlilerin önceliğinin kiralık ve yerli oyuncu olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski oyuncusunu gündemine aldı!

Bu çerçevede gündemdeki ilk isim Çağlar Söyüncü olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski oyuncusunu gündemine aldı!

La Liga temsilcisi Atletico Madrid'de forma giyen tecrübeli oyuncunun yanı sıra bir başka Türk futbolcu daha listeye girdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski oyuncusunu gündemine aldı!

Milliyet'te yer alan habere göre Beşiktaş'ın eski futbolcusu Serdar Saatçı da gündeme alındı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski oyuncusunu gündemine aldı!

Portekiz ekibi Braga'ya transfer olan futbolcu için temaslar şimdiden başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski oyuncusunu gündemine aldı!

Ancak ilk etapta Portekiz kulübü futbolcunun ayrılığına sıcak bakmadığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski oyuncusunu gündemine aldı!

Bu sezon Braga formasıyla 10 maça çıkan Serdar Saatçı, 2 asiste imzasını attı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski oyuncusunu gündemine aldı!

20 yaşındaki genç futbolcunun Portekiz ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski oyuncusunu gündemine aldı!

SERDAR SAATÇI KİMDİR?

14 Şubat 2003 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Bayrampaşa altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski oyuncusunu gündemine aldı!

Ardından Beşiktaş altyapısına geçti. 2020'de de A takıma yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski oyuncusunu gündemine aldı!

Defans hattında stoper olarak görev yapan Serdar Saatçı, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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