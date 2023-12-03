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Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basıldı. Devre arasında forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı lacivertli yönetim Galatasaray'ın da istediği yıldız oyuncuyu gündemine aldı. | İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 11:34 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 11:34
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Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

Sarı lacivertlilerde son alınan Nordsjaelland yenilgisinin ardından hareketli günler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

Yönetim 6-1'lik mağlubiyet sonrası ocak ayı için 'acil transfer' kararı aldı.

Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

Takımdaki kötü gidişatı gören kurmaylar, devre arasında yapılacak hamleler için temaslarını sıklaştırdı.

Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

Özellikle Başkan Ali Koç'un, takımın son dönemdeki performansından çok rahatsız olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

Başkan Koç'un ocak ayında en az 3-4 transfer yapacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da bu yönde talebinin olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

Deneyimli çalıştırıcının savunma, orta saha ve forvete transfer istediği ifade edildi.

Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

Listesindeki oyuncularla görüşmelerini hızlandıran Kanarya, tıpkı yazın olduğu gibi transferde tam isabet sağlamak istiyor.

Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

Yönetimin devre arasındaki temel hedeflerinden biri ise Avrupa'da tanınan ve kalibresi yüksek isimler transfer etmek.

Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

Ocak ayında maksimum katkı alacağı oyuncuları takıma kazandırmayı hedefleyen sarı lacivertliler, bazı oyuncularla da yollarını ayırmak istiyor.

Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

Fenerbahçe'nin transfer rotası biraz da takımdan gidecek futbolculara göre şekillenecek.

Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

Devre arasında takımdan ayrılması muhtemel futbolculardan biri de Michy Batshuayi.

Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

Belçikalı yıldız için teklifler alan Kanarya'nın, Batshuayi'yi satarak yerine daha kaliteli bir golcü almak istediği aktarıldı.

Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

Fenerbahçe'nin hedefindeki forvet ise belli oldu.

Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

Sarı lacivertlilerin, geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'ın çok istediği o yıldız için devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

Transfere İsmail Kartal'ın da onay verdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

Bu transfer hamlesi ligin ikinci yarısında işleri bir hayli değiştirebilir.

Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

İşte o isim...

Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

F.BAHÇE'DEN MOISE KEAN BOMBASI!

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Moise Kean'i kadrosuna katmak için devreye girdi.

Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

Sarı lacivertlilerin İtalya'da mutsuz olan 23 yaşındaki santrforu 6 aylığına kiralamak istediği iddia edildi.

Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

Juventus'un ise bu sezon 11 maça çıkan ancak gol ya da asist katkısı sunamayan Kean'i göndermeye sıcak baktığı aktarıldı.

Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

Fenerbahçe'nin bu hamleyle birlikte taraftarları sezonun ikinci yarısı için havaya sokmayı planladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

Sarı lacivertliler ayrıca önemli bir golcüyü de takıma kazandırmış olacak.

Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

Yönetimin İtalyan golcü için 2 milyon Euro'luk bir kiralama teklifi sunacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

Transferin henüz pişme aşamasında olduğu ve somut gelişmelerin önümüzdeki günlerde yaşanacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

Juventus, Moise Kean'i sezon başında Everton'dan 30 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan genç golcünün, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

1.83 boyundaki forvet kariyerinde PSG ve Hellas Verona gibi takımlarda da boy göstermişti.

Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

İtalya Milli Takım'ında ise 15 karşılaşmada ter döken Kean, 4 gol kaydetti.

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