Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi! Galatasaray da istiyordu

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı lacivertlilerde son alınan Nordsjaelland yenilgisinin ardından hareketli günler yaşanıyor.
Yönetim 6-1'lik mağlubiyet sonrası ocak ayı için 'acil transfer' kararı aldı.
Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı lacivertlilerde son alınan Nordsjaelland yenilgisinin ardından hareketli günler yaşanıyor.
Yönetim 6-1'lik mağlubiyet sonrası ocak ayı için 'acil transfer' kararı aldı.
Takımdaki kötü gidişatı gören kurmaylar, devre arasında yapılacak hamleler için temaslarını sıklaştırdı.
Özellikle Başkan Ali Koç'un, takımın son dönemdeki performansından çok rahatsız olduğu belirtildi.
Başkan Koç'un ocak ayında en az 3-4 transfer yapacağı kaydedildi.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da bu yönde talebinin olduğu aktarıldı.
Deneyimli çalıştırıcının savunma, orta saha ve forvete transfer istediği ifade edildi.
Listesindeki oyuncularla görüşmelerini hızlandıran Kanarya, tıpkı yazın olduğu gibi transferde tam isabet sağlamak istiyor.
Yönetimin devre arasındaki temel hedeflerinden biri ise Avrupa'da tanınan ve kalibresi yüksek isimler transfer etmek.
Ocak ayında maksimum katkı alacağı oyuncuları takıma kazandırmayı hedefleyen sarı lacivertliler, bazı oyuncularla da yollarını ayırmak istiyor.
Fenerbahçe'nin transfer rotası biraz da takımdan gidecek futbolculara göre şekillenecek.
Devre arasında takımdan ayrılması muhtemel futbolculardan biri de Michy Batshuayi.
Belçikalı yıldız için teklifler alan Kanarya'nın, Batshuayi'yi satarak yerine daha kaliteli bir golcü almak istediği aktarıldı.
Fenerbahçe'nin hedefindeki forvet ise belli oldu.
Sarı lacivertlilerin, geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'ın çok istediği o yıldız için devreye girdiği iddia edildi.
Transfere İsmail Kartal'ın da onay verdiği öne sürüldü.
Bu transfer hamlesi ligin ikinci yarısında işleri bir hayli değiştirebilir.
İşte o isim...
F.BAHÇE'DEN MOISE KEAN BOMBASI!
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Moise Kean'i kadrosuna katmak için devreye girdi.
Sarı lacivertlilerin İtalya'da mutsuz olan 23 yaşındaki santrforu 6 aylığına kiralamak istediği iddia edildi.
Juventus'un ise bu sezon 11 maça çıkan ancak gol ya da asist katkısı sunamayan Kean'i göndermeye sıcak baktığı aktarıldı.
Fenerbahçe'nin bu hamleyle birlikte taraftarları sezonun ikinci yarısı için havaya sokmayı planladığı öne sürüldü.
Sarı lacivertliler ayrıca önemli bir golcüyü de takıma kazandırmış olacak.
Yönetimin İtalyan golcü için 2 milyon Euro'luk bir kiralama teklifi sunacağı ifade edildi.
Transferin henüz pişme aşamasında olduğu ve somut gelişmelerin önümüzdeki günlerde yaşanacağı iddia edildi.
Juventus, Moise Kean'i sezon başında Everton'dan 30 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan genç golcünün, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
1.83 boyundaki forvet kariyerinde PSG ve Hellas Verona gibi takımlarda da boy göstermişti.
İtalya Milli Takım'ında ise 15 karşılaşmada ter döken Kean, 4 gol kaydetti.