Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray maçı açıklaması!

Fenerbahçe'den Galatasaray maçı açıklaması!

Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çağlan Kızılhan'dan Galatasaray maçıyla ilgili açıklama geldi. İşte o açıklama...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 19:13 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 19:28
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı açıklaması!

Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çağlan Kızılhan'dan Galatasaray maçıyla ilgili açıklama geldi.

İşte o açıklama:

Sadece bir haftalık süreçte yaşananlardan hareketle;

• 26 Kasım 2023 tarihinde, Takımımızın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta, hakemler hem Fenerbahçemizin 33. dakikada hem de VavaCars Fatih Karagümrük'ün 52. dakikada %100'lük penaltı pozisyonlarında yanlış karar vermiştir.

• Maçımızın sona ermesinin hemen ardından malum kulüp tarafından sanki sadece Takımımız lehine hata yapılmış, Fenerbahçe bu şekilde maçı kazanmış gibi yaygara koparılmış, "Fenerbahçe hakemler tarafından kollanıyor" algısı yaratılmıştır.

• Kulübümüz, 27 Kasım Pazartesi günü rakibimizin ve Fenerbahçemizin verilmeyen penaltıları üzerine oluşturulmaya çalışılan algılara karşılık; maçımızın VAR kayıtlarının açıklanmasını, tüm maçların VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etmiş, maçın tekrar oynanmasına hazır olduğunu da belirtmiştir.

• Yine aynı gün daha haftanın maçları tamamlanmadan Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, TFF resmi mecralarından yaptığı açıklama ile;

"MHK olarak, hakem performanslarını her hafta dikkatle takip ettiğimizi ve bazı hakemlerimizi, ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldığımızı, aralık sonu yapılacak klasman değerlendirmelerinde bu analizleri dikkate alarak hareket edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isterim." demiştir.

Bu açıklama sonrasında Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçı hakemlerinin dinlendirileceği intibası oluşmuş; nitekim bu hafta itibarıyla şu ana dek her iki hakem de görev almamışlardır.

Bugün geldiğimiz noktada;

Dün akşam oynanan Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray maçındaki fahiş hakem hataları yapıldığı kanaatine rağmen maçın VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu bugün oynanan Trabzonspor-Mondihome Kayserispor maçında AVAR hakemi olarak görev almıştır.

Tüm bu yaşananlara rağmen Mustafa Öğretmenoğlu'nun ertesi günkü maça atanması doğal olarak kamuoyu tarafından sorgulanmaktadır.

Bir haftada bu yaşananlar, yıllardır Kulübümüzün anlatmaya çalıştığı, son haftalarda ise futbol kamuoyunun genelinde konuşulan 'atama yöntemi ile hakemlere mesaj verme' sorununun en son örneği olmuştur.

DİĞER
80 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 52 yıllık eşi de çok ünlü...Meğer Süt Kardeşler filminin yıldızıymış
Yoğun diplomasi trafiği | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a gidiyor! Hangi konular masada olacak?
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
Gole ofsayt engeli!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman?
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta?
İSTANBUL BARAJLARI SON DURUM
3 ARALIK 2023 İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | İstanbul namaz vakitleri ve ezan saatleri
trt spor izle - TRT SPOR CANLI İZLE
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chamberlain: 1 puan 0 puandan iyidir ama... Chamberlain: 1 puan 0 puandan iyidir ama... 21:17
Göztepe evinde rahat kazandı! Göztepe evinde rahat kazandı! 21:09
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 20:57
Gole ofsayt engeli! Gole ofsayt engeli! 20:51
Toroğlu'dan flaş Beşiktaş eleştirsi! Toroğlu'dan flaş Beşiktaş eleştirsi! 20:04
MKE Ankaragücü - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu! MKE Ankaragücü - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu! 17:28
Daha Eski
Beşiktaş Ankara'da berabere kaldı! Beşiktaş Ankara'da berabere kaldı! 17:41
Trabzon'da kazanan Kayserispor Trabzon'da kazanan Kayserispor 18:00
Erzurum'da puanlar paylaşıldı! Erzurum'da puanlar paylaşıldı! 18:07
Abdullah Avcı:Bireysel performanslar... Abdullah Avcı:Bireysel performanslar... 18:13
Çalımbay'dan flaş F.Bahçe maçı açıklaması! Çalımbay'dan flaş F.Bahçe maçı açıklaması! 18:13
Recep Uçar: Planların hepsine hazırlıklıydık Recep Uçar: Planların hepsine hazırlıklıydık 18:44