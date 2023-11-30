NORDSJAELLAND FENERBAHÇE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR | Fenerbahçe maçı hangi kanalda şifresiz?

Nordsjaelland - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe H grubunun 5. maçında Nordsjaelland ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Özellikle maçı canlı ve şifresiz yayınlayan kanallar merak ediliyor. Peki, Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORDSJAELLAND - FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANALLAR ŞİFRESİZ YAYINLAYACAK?

Nordsjaelland - Fenerbahçe maçını Türkiye'de Exxen platformu canlı yayınlayacak. 30 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak müsabakayı Exxen platformuna üye olarak cep telefonu, bilgisayar ve televizyonlarınızdan takip edebilirsiniz.

Müsabakayı tüm dünyada yayınlayacak kanallar listesi;