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Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirerek şampiyonluğa uzanmak isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız ismi duyururken, oyuncunun da sarı-lacivertli takıma gelmeye sıcak baktığını yazdı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 14:15
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Mert Kılıç
Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için girişimlerini hızlandırdı.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Kanarya, teknik direktör İsmail Kartal'ın istekleri doğrultusunda yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

UEFA Konferans Ligi'nde Ludogorets ile Ülker Stadı'nda oynanan maçta sakatlanan Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiği açıklanmıştı.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Bireysel çalışmalara başlayan Ganalı futbolcunun kısa süre içerisinde takıma dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao'nun hamstring grubunda (biseps femoris) tendon kopması tespit edildi.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Ameliyat olan Brezilyalı oyuncunun sezonun ikinci yarısında takıma dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Sol ayak bileğinde artroskopi ameliyatı olan Serdar Aziz'in de Djiku gibi önümüzdeki günlerde takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Sol dizinden ameliyat olan Luan Peres'in ise sezonun geri kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Stoper bölgesinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle büyük sorun yaşayan Fenerbahçe, aradığı ismi İspanya'da buldu.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

STOPERE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin Çağlar Söyüncü'yü gündemine aldığını yazdı.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Larazon'da yer alan haberde, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde milli futbolcuyu kiralayabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Haberde ayrıca Çağlar'ın güvenini geri kazanmak için sarı-lacivertlilere transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid formasıyla 5 maçta forma giydi.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Sadece 74 dakika süre alan milli stoper, gol ve asist katkısı üretemedi.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Çağlar'ın Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.

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