Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için girişimlerini hızlandırdı.
Kanarya, teknik direktör İsmail Kartal'ın istekleri doğrultusunda yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Eksik bölgeleri güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin önceliği ise stoper transferi...
Sarı-lacivertliler özellikle stoper hattında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle büyük sorun yaşıyor.
Fenerbahçe; stoper rotasyonundaki futbolcuları Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Serdar Aziz ve Luan Peres'i sakatlığa kurban verdi.
UEFA Konferans Ligi'nde Ludogorets ile Ülker Stadı'nda oynanan maçta sakatlanan Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiği açıklanmıştı.
Bireysel çalışmalara başlayan Ganalı futbolcunun kısa süre içerisinde takıma dönmesi bekleniyor.
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao'nun hamstring grubunda (biseps femoris) tendon kopması tespit edildi.
Ameliyat olan Brezilyalı oyuncunun sezonun ikinci yarısında takıma dönmesi bekleniyor.
Sol ayak bileğinde artroskopi ameliyatı olan Serdar Aziz'in de Djiku gibi önümüzdeki günlerde takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
Sol dizinden ameliyat olan Luan Peres'in ise sezonun geri kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.
Stoper bölgesinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle büyük sorun yaşayan Fenerbahçe, aradığı ismi İspanya'da buldu.
STOPERE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin Çağlar Söyüncü'yü gündemine aldığını yazdı.
Larazon'da yer alan haberde, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde milli futbolcuyu kiralayabileceği belirtildi.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Haberde ayrıca Çağlar'ın güvenini geri kazanmak için sarı-lacivertlilere transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.
Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid formasıyla 5 maçta forma giydi.
Sadece 74 dakika süre alan milli stoper, gol ve asist katkısı üretemedi.
Çağlar'ın Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.