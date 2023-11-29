TRANSFER HABERİ: Jorginho Fenerbahçe'ye! Arsenal'dan müjdeli haber

Orta saha transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızı Jorginho için yeniden devreye girdi.
Orta saha transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızı Jorginho için yeniden devreye girdi.
Ezeli rakibi Galatasaray ile çekişmeli bir zirve yarışı içerisinde yer alan Fenerbahçe, bu doğrultuda devre arasında kadroya takviyeler yapmayı planlıyor.
Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın transfer raporuna göre de çalışmalara başladı.
Kartal, orta saha ve stoper bölgelerine oyuncu alınması gerektiğini net bir şekilde yönetime iletti.
Miha Zajc'tan istediği verimi alamayan deneyimli hoca, o bölge için takviye bekliyor.
Rotasyonu güçlü tutmak isteyen sarı-lacivertliler, kadrosunu dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek istiyor.
AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Jorginho'nun Arsenal ile olan sözleşmesini bir yıl daha uzatma opsiyonu var. Ancak 31 yaşındaki futbolcu, Londra ekibinden ayrılmaya sıcak bakıyor.
ARSENAL TEKLİF BEKLİYOR!
Arsenal, Teknik Direktör Arteta'nın yeni yılda takımda düşünmediği tecrübeli oyuncu için ise yeni bir teklif bekliyor.
Akşam'ın haberine göre, Jorginho'yu transfer etmek isteyen Fenerbahçe yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.
Sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcu için girişimlere başlayacak.
İTALYAN VE İSPANYOLLAR DEVREDE
İspanya ve İtalya'dan bazı takımlar da deneyimli isimle ilgileniyor.
Ön libero ve merkez orta saha bölgelerinde forma giyebilen İtalyan yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.