Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Jorginho Fenerbahçe'ye! Arsenal'dan müjdeli haber

TRANSFER HABERİ: Jorginho Fenerbahçe'ye! Arsenal'dan müjdeli haber

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Jorginho heyecanı yaşanıyor. Orta saha takviyesi planlayan sarı-lacivertliler, İtalyan yıldızı kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti. Kanarya'nın listesindeki Jorginho'nun kulübü Arsenal'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 09:57
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TRANSFER HABERİ: Jorginho Fenerbahçe'ye! Arsenal'dan müjdeli haber

Orta saha transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızı Jorginho için yeniden devreye girdi.

TRANSFER HABERİ: Jorginho Fenerbahçe'ye! Arsenal'dan müjdeli haber

Ezeli rakibi Galatasaray ile çekişmeli bir zirve yarışı içerisinde yer alan Fenerbahçe, bu doğrultuda devre arasında kadroya takviyeler yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Jorginho Fenerbahçe'ye! Arsenal'dan müjdeli haber

Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın transfer raporuna göre de çalışmalara başladı.

TRANSFER HABERİ: Jorginho Fenerbahçe'ye! Arsenal'dan müjdeli haber

Kartal, orta saha ve stoper bölgelerine oyuncu alınması gerektiğini net bir şekilde yönetime iletti.

TRANSFER HABERİ: Jorginho Fenerbahçe'ye! Arsenal'dan müjdeli haber

Miha Zajc'tan istediği verimi alamayan deneyimli hoca, o bölge için takviye bekliyor.

TRANSFER HABERİ: Jorginho Fenerbahçe'ye! Arsenal'dan müjdeli haber

Rotasyonu güçlü tutmak isteyen sarı-lacivertliler, kadrosunu dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Jorginho Fenerbahçe'ye! Arsenal'dan müjdeli haber

Orta saha için hazırlanan geniş listenin içerisinde Arsenal'den Jorginho da bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Jorginho Fenerbahçe'ye! Arsenal'dan müjdeli haber

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Jorginho'nun Arsenal ile olan sözleşmesini bir yıl daha uzatma opsiyonu var. Ancak 31 yaşındaki futbolcu, Londra ekibinden ayrılmaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ: Jorginho Fenerbahçe'ye! Arsenal'dan müjdeli haber

ARSENAL TEKLİF BEKLİYOR!
Arsenal, Teknik Direktör Arteta'nın yeni yılda takımda düşünmediği tecrübeli oyuncu için ise yeni bir teklif bekliyor.

TRANSFER HABERİ: Jorginho Fenerbahçe'ye! Arsenal'dan müjdeli haber

Akşam'ın haberine göre, Jorginho'yu transfer etmek isteyen Fenerbahçe yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERİ: Jorginho Fenerbahçe'ye! Arsenal'dan müjdeli haber

Sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcu için girişimlere başlayacak.

TRANSFER HABERİ: Jorginho Fenerbahçe'ye! Arsenal'dan müjdeli haber

Arsenal ile temasa geçecek olan sarı-lacivertliler, Jorginho ile de bir görüşme planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Jorginho Fenerbahçe'ye! Arsenal'dan müjdeli haber

İTALYAN VE İSPANYOLLAR DEVREDE
İspanya ve İtalya'dan bazı takımlar da deneyimli isimle ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ: Jorginho Fenerbahçe'ye! Arsenal'dan müjdeli haber

Jorginho, bu sezon Arsenal formasıyla 15 resmi maçta 726 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERİ: Jorginho Fenerbahçe'ye! Arsenal'dan müjdeli haber

Ön libero ve merkez orta saha bölgelerinde forma giyebilen İtalyan yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

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