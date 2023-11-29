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SON DAKİKA - Fenerbahçe'nin Nordsjaelland kadrosu açıklandı!

Son dakika spor haberi: UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland ile kozlarını paylaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Djiku, Becao, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Fred ve Zajc kafileye dahil edilmedi. İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda yer alan isimler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 12:05 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 12:14
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SON DAKİKA - Fenerbahçe'nin Nordsjaelland kadrosu açıklandı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında temcilcimiz Fenerbahçe, Noerdsjallend ile karşılaşacak. Danimarka'nın Farum kasabasındaki 10 bin 300 kişilik Right to Dream Park'ta oynanacak maçta Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jeremie Pignard düdük çalacak. Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ile Laurent Coniglio üstlenecek.

Grubunda 9 puanla lider durumda yer alan Fenerbahçe, 7 puanla 2'nci sırada bulunan Noerdsjallend'ı yenerek zirvedeki yerini korumak ve gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.

KADRODA 7 EKSİK!

Fenerbahçe, Noerdsjallend maçına 7 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Djiku, Becao, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Fred ve Zajc kamp kadrosuna dahil edilmedi.

İşte Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı kafilesi...

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