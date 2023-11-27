Spor yazarları Fenerbahçe - Vavacars Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Bunun esas nedeni ise oyunun içinde kalmayı seven Dzeko! İsmail hocanın çözmesi gereken sorunlardan birisi de bu aslında. Ya kanat oyuncularının ya da Szymanski'nin ona daha yakın oynaması daha doğru olacak gibi. Hakem Arda Kardeşler hakikaten rezalet bir maç yönetti. İki takıma da yaptığı siyah- beyaz hatalar var. Bu hakemleri konuştukça daha beter oluyorlar. Ne yapmak lazım artık bilemiyorum. Fenerbahçe teknik heyetinin antrenmanlardan daha çok sakat oyuncuları nasıl takıma geri döneceğine kafa yormaları şart. Zira daha sert maçlar yaklaşıyor. Karagümrük karşında geri dönmeyi başardın ama her zaman papaz pilav yemez.