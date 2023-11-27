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Spor yazarları Fenerbahçe - Vavacars Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Vavacars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe - Vavacars Fatih Karagümrük maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 08:46
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Spor yazarları Fenerbahçe - Vavacars Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

EMRE BOL – PAPAZ

Aslında kağıt üstünde zor gibi görünen Karagümrük karşılaşması yenilen golden sonra daha da zorlaştı aslında. Karagümrük takımı çok sayıda ne yaptılar bilen, tecrübeli bir ekipten kurulu. Sakatlardan sonra Fenerbahçe'nin takım savunması sıkıntılar yaşıyor. Özellikle Fred'in eksikliği oyunun iki yönünü de etkiliyor. İsmail hocama her zaman anlatmaya çalışıyorum. Tamam eksik çok, kadro eksik ama Samet'in yerine başka bir alternatif bulmalı. İrfancan için prime dönemini yaşıyor desek yanılmış olmayız herhalde. Gerçekten bambaşka bir seviyeye geldi. Aman nazar değmesin. Yine rakip ceza sahasına çok giren hatta hücumun her dakikasını adeta orada oynayan sarı- lacivertliler çok fazla pozisyon harcıyor.

Spor yazarları Fenerbahçe - Vavacars Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Bunun esas nedeni ise oyunun içinde kalmayı seven Dzeko! İsmail hocanın çözmesi gereken sorunlardan birisi de bu aslında. Ya kanat oyuncularının ya da Szymanski'nin ona daha yakın oynaması daha doğru olacak gibi. Hakem Arda Kardeşler hakikaten rezalet bir maç yönetti. İki takıma da yaptığı siyah- beyaz hatalar var. Bu hakemleri konuştukça daha beter oluyorlar. Ne yapmak lazım artık bilemiyorum. Fenerbahçe teknik heyetinin antrenmanlardan daha çok sakat oyuncuları nasıl takıma geri döneceğine kafa yormaları şart. Zira daha sert maçlar yaklaşıyor. Karagümrük karşında geri dönmeyi başardın ama her zaman papaz pilav yemez.

Spor yazarları Fenerbahçe - Vavacars Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ – BÖYLE GİTMEZ!

Böylesine önemli bir maçı, bu kadar panik içinde oynamak. İsmail Kartal da, oyuncular da performanstan öte, karşılaşmanın mental "titrekliği"nin üstüne gitmeli. Şampiyonluğa oynayan takım, rakibin baskısını bu kadar kabul etmez. Kim etti? Dzeko etti. Dresevic hemen her pozisyonda geldi, bastı ve topu ayağından aldı. Yorgunluğu veya güçsüzlüğü 60. Dakikadan sonra kabul ederim. Öncesinde varsa, sıkıntı da vardır.

Spor yazarları Fenerbahçe - Vavacars Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Tadic sonrasında. İki golü var; tebrikler… Ama asıl görevi takımı oynatmak. Paslarındaki kalite yok oldu, çabuk düşünme etrafta yok. Becao, Djiku ve Fred yokken, takım bu iki oyuncunun performansında "temellenecek"… Eğer onlar da beklentinin altında kalırsa, dün geceki veya Adana'daki performans ortaya çıkıyor. "Zor anlar" için transfer edildiler, İrfan Can Kahveci'nin müthiş gecesine duacı olsunlar.


Spor yazarları Fenerbahçe - Vavacars Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Symanski'nin çok çaba harcadığı ilk 45 izledik. Golün kapısını çalıp durdu, galibiyet sayısının asistini yaptı. Maçtan vazgeçmeyen oyunculardandı. MHK geçen 12 haftanın günahını çıkardı. Samet'in koluna çarpan topa hakem de, VAR da "penaltı" diyemedi. Niye diyemedi; tahmin edin bakalım. Fenerbahçe öne geçtikten sonra Karagümrük'e boyun eğdi. Ne top kapabildi, ne de geçiş oyununda bir şeyler yaptı. Skora oynadılar.

Spor yazarları Fenerbahçe - Vavacars Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Peki; tribünler… Sustular ve maç seyrettiler. Takımın en ihtiyacı olduğu anda, herkes "seyirci" moduna geçip, maça müdahale etmeyi aklına getirmedi. Kadıköy'de Fenerbahçe böyle oynamaz, tribündekiler de susmaz. Dediğimiz gibi; oyun bir kenara, mental bir maçtı. Karagümrük takımı çok karakterli çıktı sahaya ve iyi mücadele etti. Kaptan Levent sahanın en iyisiydi. Kazanmak Fenerbahçe adına önemli. Ancak eksik performansların peşine düşmeliler.

Spor yazarları Fenerbahçe - Vavacars Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU – HAYIRLI İŞLER

Galatasaray'da oyuncular sakatlanıyor "tedavi" diyorlar, "iğne" diyorlar sahaya çıkıp oynuyorlar. Fenerbahçeli futbolcular sakatlanıyor bir türlü sahaya dönemiyorlar. Fenerbahçe'de sakatlıklar sahadaki oyunu yüzde 100 etkiledi. O sezon başındaki tempolu oyun yok sarı-lacivertlilerde.
Bazı futbolcuların şahsi gayretleriyle gidiyorlar. Takım olarak iyi pres yapamıyorlar. Böyle olunca da arka tarafta açıklar veriyorlar. Çünkü arkada oynayan adamlar ağır ve kontrolsüz oyuncular.

Spor yazarları Fenerbahçe - Vavacars Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Karagümrük akıllı futbol oynadı.
Defansta iyi kapandılar, çabuk çıktılar, acele etmediler, araya iyi toplar soktular. Ancak bu kadar seyircinin önünde oynamak kolay iş değil. Bir de hakem faktörü olunca haliyle işleri zorlaştı. Ne de olsa küçük takımlar!..

Spor yazarları Fenerbahçe - Vavacars Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Büyük balıklar küçükleri yerler!..
Bakınız, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, Ali Koç'u mahkemeye verdiği an o görevden istifa etmeliydi.
Bu komitenin verdiği her hakemle maçların hepsi artık soru işaretleriyle bitecek. Fenerbahçe'nin lehine de olsa "bıdı bıdı" olacak, aleyhine de olsa "bıdı bıdı" olacak ama maalesef Türkiye'de böyle!

Spor yazarları Fenerbahçe - Vavacars Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

MHK kasım ayı eğitim seminerinde hakemlere yüzlerce pozisyon izletilmiş. Eğitim Danışmanı diye getirilen İthal hakem Hugh Dallas, "Hakemlerimizin performansından memnunuz" demiş!
Peki arkadaşım Samet'in kolunu nereye sokacağız merak ediyorum?
Paraları alıp milleti aptal yerine koyuyorsunuz! Ancak sizde kabahat yok o parayı verende kabahat!
Yazık, bunlar profesyonel futbolcular ekmek parası kazanıyorlar.

Spor yazarları Fenerbahçe - Vavacars Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Hakem pozisyonu görmeyebilir, peki VAR nerede? VAR'da kim var? Hüseyin Göçek, yani evlere şenlik bir isim! Yazıktır, günahtır!
Çünkü maçın neticesine ancak bu kadar tesir edilebilir. Penaltıyı verse Karagümrük öne geçecek. Net penaltıyı vermeyince 1 dakika sonra Fenerbahçe öne geçti.

Spor yazarları Fenerbahçe - Vavacars Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Şu gözüküyor ki biz sezon sonuna kadar hakem konuşacağız, hakem yazacağız. Sahada fazla futbol da yoktu zaten. Hakem olmayınca da futbol nasıl olsun! Adam kambura yatıyor, kambura yatanın lehine faul veriyor. Daha lafı uzatmaya gerek yok.
Herkese hayırlı işler!

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