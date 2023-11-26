Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesi Timo Werner'den flaş transfer kararı!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesi Timo Werner'den flaş transfer kararı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertli takımın gündemindeki isimlerden olan Timo Werner de transfer kararını verdi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 14:08 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 14:10
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesi Timo Werner'den flaş transfer kararı!

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesi Timo Werner'den flaş transfer kararı!

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın isteklerine göre hareket eden yönetim, eksik bölgelere nokta atışı takviyeler planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesi Timo Werner'den flaş transfer kararı!

Sarı-lacivertli ekip ocak ayında bir yıldız santrforu kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesi Timo Werner'den flaş transfer kararı!

Batshuayi'nin takımdan ayrılması durumunda boşluğu doldurmak isteyen Fenerbahçe, rotayı Almanya'ya çevirmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesi Timo Werner'den flaş transfer kararı!

Kanarya, RB Leipzig forması giyen Timor Werner'i kadrosuna katmak istiyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesi Timo Werner'den flaş transfer kararı!

Yazın yıldız oyuncu ile ilgilenen sarı-lacivertliler bu transferi gerçekleştiremedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesi Timo Werner'den flaş transfer kararı!

Ocak ayı için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Werner'den hala vazgeçmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesi Timo Werner'den flaş transfer kararı!

Alman santrfor hakkında konuşan RB Leipzig Sportif Direktörü Rouven Schröder, Timo Werner'in ayrılığına onay vermişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesi Timo Werner'den flaş transfer kararı!

Bu açıklamalar sonrasında Werner flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesi Timo Werner'den flaş transfer kararı!

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Bild'den derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Timor Werner, RB Leipzig'den ayrılmak istemiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesi Timo Werner'den flaş transfer kararı!

Alman golcü ile Fenerbahçe dışında Premier Lig'den Crystal Palace, West Ham ve Fulham da ilgileniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesi Timo Werner'den flaş transfer kararı!

Werner'in güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesi Timo Werner'den flaş transfer kararı!

Tecrübeli santrfor bu sezon çıktığı 13 maçta 2 gol 1 asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesi Timo Werner'den flaş transfer kararı!

Alman golcünün Leipzig ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

DİĞER
Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Manchester United hangi kanalda?
CHP'de 'korsan toplantı' krizi! Özgür Özel'den İmamoğlu'na 'genel başkan benim' ayarı: Güç savaşını anlatan o kare ve tavşana kürsülü mesaj
Yönetimden kritik hamle! Maaşlarda...
F.Bahçe yeni Kim Min-Jae'sini buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe - Karagümrük maçının VAR'ı açıklandı
Kenan Yıldız için karar çıktı!
2024 Ramazan Bayramı ne zaman?
TARIM KREDİ'DE EFSANE İNDİRİM | Onlarca markada yüzlerce lira kâr! 26 Kasım Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu
SİLİVRİ SU KESİNTİSİ - Silivri'de sular ne zaman gelecek? (26 Kasım 2023)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan ara vermeden ManU hazırlıklarına başladı! Aslan ara vermeden ManU hazırlıklarına başladı! 14:43
Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 14:09
Kanarya'nın gözdesi Werner'den flaş transfer kararı! Kanarya'nın gözdesi Werner'den flaş transfer kararı! 14:04
Bologna - Torino maçı ne zaman? Bologna - Torino maçı ne zaman? 14:03
Hellas Verona - Lecce maçı ne zaman? Hellas Verona - Lecce maçı ne zaman? 13:59
Girona - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga Girona - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga 13:39
Daha Eski
Samsunspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu Samsunspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu 13:38
Fulham - Wolverhampton maçı ne zaman? Fulham - Wolverhampton maçı ne zaman? 13:34
F.Bahçe - Karagümrük maçının VAR'ı açıklandı F.Bahçe - Karagümrük maçının VAR'ı açıklandı 13:30
Avcı'dan 2 oyuncuya neşter! Avcı'dan 2 oyuncuya neşter! 13:06
Bjelica'nın yeni takımı belli oluyor Bjelica'nın yeni takımı belli oluyor 12:33
G.Saray'da 'dalya' heyecanı! G.Saray'da 'dalya' heyecanı! 12:27