FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesi Timo Werner'den flaş transfer kararı!

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor.
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın isteklerine göre hareket eden yönetim, eksik bölgelere nokta atışı takviyeler planlıyor.
Sarı-lacivertli ekip ocak ayında bir yıldız santrforu kadrosuna katmak istiyor.
Batshuayi'nin takımdan ayrılması durumunda boşluğu doldurmak isteyen Fenerbahçe, rotayı Almanya'ya çevirmişti.
Kanarya, RB Leipzig forması giyen Timor Werner'i kadrosuna katmak istiyordu.
Yazın yıldız oyuncu ile ilgilenen sarı-lacivertliler bu transferi gerçekleştiremedi.
Ocak ayı için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Werner'den hala vazgeçmedi.
Alman santrfor hakkında konuşan RB Leipzig Sportif Direktörü Rouven Schröder, Timo Werner'in ayrılığına onay vermişti.
Bu açıklamalar sonrasında Werner flaş bir karar aldı. İşte detaylar...
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Bild'den derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Timor Werner, RB Leipzig'den ayrılmak istemiyor.
Alman golcü ile Fenerbahçe dışında Premier Lig'den Crystal Palace, West Ham ve Fulham da ilgileniyor.
Werner'in güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.
Tecrübeli santrfor bu sezon çıktığı 13 maçta 2 gol 1 asist yaptı.
Alman golcünün Leipzig ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.