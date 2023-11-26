FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic: Bu maçta analiz edeceğimiz şeyler olacak

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Karagümrük'ü Tadic'in golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Sarı lacivertlilerin Sırp yıldızı Tadic karşılaşmanın ardından konuştu.

TADIC'İN SÖZLERİ

Dusan Tadic: "Zaman zaman iletişim kopukluğu oldu. Kararlarda sıkıntılar yaşadık. İletişimsizliğin sebebi şu; milli arada bir arada olamadık. Koşan oyuncunun ayağına pas atma gibi şeyler oldu. Ancak, 3 puan için gösterdiğimiz karakter önemli. Gelişmemiz gerekiyor. Golleri kimin attığının önemi yok. Şampiyon olmak istiyoruz. Tek düşüncemiz bu!"