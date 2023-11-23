Fenerbahçe'ye Süper Lig'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazandı.
Kanarya, ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde eksik bölgelerini güçlendirerek sezonu zirvede tamamlamak istiyor.
Son haftalarda sakatlık sorunuyla boğuşan Fenerbahçe'nin önceliklerinden biri de orta saha transferi...
Yaz transfer döneminin son günlerinde 6 numara transferi için girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertliler, bu bölgeye takviye gerçekleştirmeden transferi tamamlamıştı.
Devre arası transfer sezonunda orta sahasına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına devam ediyor.
Milan'dan Rade Krunic'in transferini tamamlamak için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertliler, alternatif isimlere de listesinde yer veriyor.
DARIO SARIC LİSTEYE ALINDI
Ajansspor'un haberine göre; Antalyaspor'un sezon başında satın alma opsiyonuyla Palermo'dan kiraladığı Dario Saric, Fenerbahçe'nin orta sahası için alternatif isimler arasında yer alıyor.
Sezonun 5'inci haftasında İstanbul'da oynanan Fenerbahçe – Antalyaspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç tarafından beğenilen Boşnak futbolcu için ilk temasın da başkanlar düzeyinde yapıldığı ve devre arasında bir kez daha Akdeniz ekibinin kapısının çalınabileceği öğrenildi.
Antalyaspor kariyerindeki 3'üncü maçına Fenerbahçe karşısında çıkan Saric, mücadele 3-2 kaybedilmesine karşın ortaya koyduğu performansla özellikle 2 gol atan Adam Buksa ile birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
90 dakika sahada kalan Saric, 39 kez topla buluşurken, 28 pasla yüzde 82 başarı oranı sağlayıp 3 top kapma, 4 ikili mücadele galibiyeti ve 1 de uzaklaştırmalık performans ortaya koymuştu.
Jakub Kaluzinski'nin sakatlanmasının ardından ilk kez Sivasspor mücadelesinde Kırmızı-Beyazlı formayı giyen Saric, o karşılaşmanın ardından 9 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı.
832 dakika oyunda kalan başarılı futbolcu, 2 kez de gol sevinci yaşadı.
Sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralanan Dario Saric'in bonservisini almak Antalyaspor'un elinde…
1.2 milyon Euro ödemesi halinde Saric'in bonservisini alabilecek kırmızı-beyazlıların beklentisi ise 5 milyon Euro civarında elden çıkarmak.