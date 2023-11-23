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Fenerbahçe'ye Süper Lig'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın istekleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Süper Lig'den sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 18:23
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Fenerbahçe'ye Süper Lig'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazandı.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Kanarya, ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde eksik bölgelerini güçlendirerek sezonu zirvede tamamlamak istiyor.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Son haftalarda sakatlık sorunuyla boğuşan Fenerbahçe'nin önceliklerinden biri de orta saha transferi...

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Yaz transfer döneminin son günlerinde 6 numara transferi için girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertliler, bu bölgeye takviye gerçekleştirmeden transferi tamamlamıştı.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Devre arası transfer sezonunda orta sahasına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Milan'dan Rade Krunic'in transferini tamamlamak için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertliler, alternatif isimlere de listesinde yer veriyor.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

DARIO SARIC LİSTEYE ALINDI

Ajansspor'un haberine göre; Antalyaspor'un sezon başında satın alma opsiyonuyla Palermo'dan kiraladığı Dario Saric, Fenerbahçe'nin orta sahası için alternatif isimler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Sezonun 5'inci haftasında İstanbul'da oynanan FenerbahçeAntalyaspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç tarafından beğenilen Boşnak futbolcu için ilk temasın da başkanlar düzeyinde yapıldığı ve devre arasında bir kez daha Akdeniz ekibinin kapısının çalınabileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Antalyaspor kariyerindeki 3'üncü maçına Fenerbahçe karşısında çıkan Saric, mücadele 3-2 kaybedilmesine karşın ortaya koyduğu performansla özellikle 2 gol atan Adam Buksa ile birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

90 dakika sahada kalan Saric, 39 kez topla buluşurken, 28 pasla yüzde 82 başarı oranı sağlayıp 3 top kapma, 4 ikili mücadele galibiyeti ve 1 de uzaklaştırmalık performans ortaya koymuştu.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Jakub Kaluzinski'nin sakatlanmasının ardından ilk kez Sivasspor mücadelesinde Kırmızı-Beyazlı formayı giyen Saric, o karşılaşmanın ardından 9 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

832 dakika oyunda kalan başarılı futbolcu, 2 kez de gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralanan Dario Saric'in bonservisini almak Antalyaspor'un elinde…

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

1.2 milyon Euro ödemesi halinde Saric'in bonservisini alabilecek kırmızı-beyazlıların beklentisi ise 5 milyon Euro civarında elden çıkarmak.

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