Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Gelmek için can atıyor

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Gelmek için can atıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Başta stoper ve orta saha olmak üzere birkaç takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Yıldız futbolcunun da takımından ayrılarak sarı-lacivertlilere transfer etmek istediği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 16:31
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Gelmek için can atıyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Gelmek için can atıyor

Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Gelmek için can atıyor

Kanarya, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Gelmek için can atıyor

Bu doğrultuda arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de öncelik stoper ve orta saha mevkilerine verilmiş durumda...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Gelmek için can atıyor

Fenerbahçe bu bölgelerde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle büyük sorun yaşıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Gelmek için can atıyor

Samet Akaydin dışında bütün stoperlerini sakatlığa kurban veren sarı-lacivertliler, orta sahadaki dinamosu Fred'den de sakatlığı nedeniyle son maçlarda faydalanamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Gelmek için can atıyor

Lig ve Avrupa'da çıktığı son 3 maçında 2 yenilgi ve 1 beraberlik alan Kanarya, orta saha transferi için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Gelmek için can atıyor

Fenerbahçe'nin bu bölge için 1 numaralı adayı ise Rade Krunic...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Gelmek için can atıyor

Boşnak yıldız, sezon başında da sarı-lacivertlilerin gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Gelmek için can atıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili yaptığı açıklamada "Rade Krunic'i almayı çok istedik. İsmail Hoca çok istedi. Milan'dan ayrılmak istediği söylendi ve görüştük. Milan izin vermedi" ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Gelmek için can atıyor

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde Krunic'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Gelmek için can atıyor

FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTİYOR

Milliyet'te yer alan habere göre, Boşnak orta saha oyuncusu Fenerbahçe'ye gelmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Gelmek için can atıyor

Krunic'in de teknik direktör İsmail Kartal'ın 1 numaralı tercihi olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Gelmek için can atıyor

Rade Krunic bu sezon Milan formasıyla 12 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Gelmek için can atıyor

30 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

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