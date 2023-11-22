TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Gelmek için can atıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili yaptığı açıklamada "Rade Krunic'i almayı çok istedik. İsmail Hoca çok istedi. Milan'dan ayrılmak istediği söylendi ve görüştük. Milan izin vermedi" ifadelerini kullanmıştı.