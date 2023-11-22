TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Gelmek için can atıyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
Kanarya, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyor.
Bu doğrultuda arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de öncelik stoper ve orta saha mevkilerine verilmiş durumda...
Fenerbahçe bu bölgelerde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle büyük sorun yaşıyor.
Samet Akaydin dışında bütün stoperlerini sakatlığa kurban veren sarı-lacivertliler, orta sahadaki dinamosu Fred'den de sakatlığı nedeniyle son maçlarda faydalanamadı.
Lig ve Avrupa'da çıktığı son 3 maçında 2 yenilgi ve 1 beraberlik alan Kanarya, orta saha transferi için kolları sıvadı.
Fenerbahçe'nin bu bölge için 1 numaralı adayı ise Rade Krunic...
Boşnak yıldız, sezon başında da sarı-lacivertlilerin gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili yaptığı açıklamada "Rade Krunic'i almayı çok istedik. İsmail Hoca çok istedi. Milan'dan ayrılmak istediği söylendi ve görüştük. Milan izin vermedi" ifadelerini kullanmıştı.
Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde Krunic'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı.
FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTİYOR
Milliyet'te yer alan habere göre, Boşnak orta saha oyuncusu Fenerbahçe'ye gelmek istiyor.
Krunic'in de teknik direktör İsmail Kartal'ın 1 numaralı tercihi olduğu belirtildi.
Rade Krunic bu sezon Milan formasıyla 12 maça çıktı.
30 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Krunic'in Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Boşnak yıldızın güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.