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Ata'yı andılar

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının dün 85. yılıydı. Fenerbahçe de Ata'mızın vefatını unutmadı. Sarı-lacivertli yönetim, saat 09.05'te Fenerbahçe Vapuru'yla Dolmabahçe'ye gelerek Ata'yı andı. Kulüpten yapılan açıklamada; "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 85. yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarında gelenek haline getirdiğimiz anlamlı bir törenle andık" denildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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Ata'yı andılar

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının dün 85. yılıydı. Fenerbahçe de Ata'mızın vefatını unutmadı. Sarı-lacivertli yönetim, saat 09.05'te Fenerbahçe Vapuru'yla Dolmabahçe'ye gelerek Ata'yı andı. Kulüpten yapılan açıklamada; "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 85. yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarında gelenek haline getirdiğimiz anlamlı bir törenle andık" denildi.

Başkan Ali Koç da Ata'mızın ölüm yıl dönümünde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın isminin Atatürk Stadı olarak değiştirmesi için adımlar attıklarını belirterek, "Atatürk Stadı için devletimizle gerekli görüşmelere başladık. Beklentimiz, bu kararımızda bizi desteklemeleridir. Yönetmelik var, ancak İstanbul da herhangi bir şehir değildir. Anadolu Yakası, pek çok şehirden daha büyüktür. Anadolu Yakası'na da Atatürk isimli bir stat yakışır. Bunun da en doğal yeri, Fenerbahçe'nin stadıdır" dedi.

ATATÜRK PORTRESİ

Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadı'nın duvarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir portresini yaptırdı. Portrenin açılışı dün Ata'mızın 85. ölüm yıl dönümünde yapıldı.

YERİ KALBİMİZDE

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı: "Bugün 10 Kasım! Yeri her zaman kalplerimizde ve akıllarımızda olan büyük Atatürk'ü saygıyla anıyorum."

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