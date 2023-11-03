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FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo'nun yeni adresi netleşti!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2022 yazında Fenerbahçe'den Al-Nassr'a transfer olan Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo, sezon başından bu yana kulüpsüz kalmıştı. Tecrübeli ismin yeni adresi netleşti. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 09:26
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo'nun yeni adresi netleşti!

Üç yıl Fenerbahçe forması giydikten sonra 2022 yaz transfer döneminde Al-Nassr'a giden Luiz Gustavo, temmuz 2023'te Suudi ekibinden ayrılmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo'nun yeni adresi netleşti!

O günden bu zamana kadar kulüp bulamayan sambacıya ülkesinin takımlarından Sao Paulo talip oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo'nun yeni adresi netleşti!

36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun transferinin kısa zamanda netleşmesi bekleniyor.

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