FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo'nun yeni adresi netleşti!

Üç yıl Fenerbahçe forması giydikten sonra 2022 yaz transfer döneminde Al-Nassr'a giden Luiz Gustavo, temmuz 2023'te Suudi ekibinden ayrılmıştı.
Üç yıl Fenerbahçe forması giydikten sonra 2022 yaz transfer döneminde Al-Nassr'a giden Luiz Gustavo, temmuz 2023'te Suudi ekibinden ayrılmıştı.
O günden bu zamana kadar kulüp bulamayan sambacıya ülkesinin takımlarından Sao Paulo talip oldu.
36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun transferinin kısa zamanda netleşmesi bekleniyor.
Almanya pasaportu da bulunan Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 97 karşılaşmada 5 gol atarken 3 de asist yapmıştı.