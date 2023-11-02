FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao kendini yaktı! Sakatlığının uzamasının sebebi...

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ve Fred'den gelen haberler moralleri bozdu.
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ve Fred'den gelen haberler moralleri bozdu.
Sarı-lacivertli kulüp Pendik maçında sakatlık yaşayan üç oyuncusu Fred, Becao ve Samet Akaydın için bir açıklama yaptı.
Bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:
"Üç oyuncumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesinde görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde; Becao'nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması, Fred Rodrigues'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır. Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan Samet Akaydın da ise herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir."
Fenerbahçe'de Djiku'nun ardından Becao'nun uzun süreli sakatlığı can sıktı.
Milliyet'in haberine göre; Pendik maçını tamamlayamayan Fred'in iki haftada iyileşmesi beklenirken, tecrübeli futbolcu da bu sürecin üç aya yükselmesinin altındaki gerçek ortaya çıktı.
Fred sakatlandığı an kenara değişiklik işareti yaptı, kendini riske atmadı.
Becao ile Fred'den daha önce sorun yaşamasına rağmen hem hırsı hem de takımını yalnız bırakmama isteği adeta başına dert oldu.
İlk yarıda kendini deneyen sarı-lacivertli oyuncunun durumu daha da kötüleşti.
Becao, Trendyol Süper Lig'in ilk haftalarında da sakatlanmış ve üç maç kaçırmıştı.
Bu dönemde de hırs yapan tecrübeli futbolcu daha erken sahalara dönmek istemişti.
Becao, yine aynı hatayı yaparken, Teknik Direktör İsmail Kartal, Pendik maçının ilk anlarında sorun yaşayan oyuncusundan kenara gelmesini isterken, o kendini denemeyi tercih edip 45 dakika boyunca sahada kalmış, ikinci yarında yerini Jayden Oosterwolde'ye bırakmıştı.
Brezilyalı futbolcu, Udinese'de de 2022-23 sezonunda kas problemi yaşayıp takımını 8 maç yalnız bırakmıştı.
SAMANDIRA'DA NELER OLUYOR?
Sarı-lacivertli takımda üst üste yaşanan uzun süreli sakatlıklar gözlerin Samandıra'ya çevrilmesine neden oldu.
Sezon başından itibaren birçok oyuncunun sorun yaşaması ve birkaç ismin aylarca sahalardan uzak kalacak olması sağlık heyetinin sorgulanmasına neden oldu.
Son olarak Becao ve Fred'i kurban veren Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Peres ameliyat olmuştu.
Sakatlık yaşayan diğer isimler ise şöyle:
Emre Mor bileğinde stres kırığı, Cengiz Ünder adalede yırtık, Joshua King adalede yırtık, İrfan Can Kahveci adalede zorlanma, Ferdi Kadıoğlu üst adale yırtığı, Osayi Samuel kaburgada ezilme, adalede zorlanma, Miha Zajc adale ve kasık sakatlıkları, Djiku adalede zorlanma, Samet Akaydın adalede zorlanma, Mert Hakan Yandaş adale ve kas problemleri, Bartuğ Elmaz adalede yırtık.