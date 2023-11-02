Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao kendini yaktı! Sakatlığının uzamasının sebebi...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao kendini yaktı! Sakatlığının uzamasının sebebi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ligde yoluna namağlup şekilde devam eden Fenerbahçe, üst üste gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. Kanarya, ligin 10. haftasında Pendikspor ile oynanan mücadelede Fred ile Becao'yu sakatlığa kurban verirken; özellikle Brezilyalı stoperden gelen haber sarı-lacivertlileri üzdü. Hamstring grubundan (biseps femoris) tendonu kopan ve sezonun ilk yarısını kapatan tecrübeli futbolcunun sakatlığının uzamasının sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 11:55
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao kendini yaktı! Sakatlığının uzamasının sebebi...

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ve Fred'den gelen haberler moralleri bozdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao kendini yaktı! Sakatlığının uzamasının sebebi...

Sarı-lacivertli kulüp Pendik maçında sakatlık yaşayan üç oyuncusu Fred, Becao ve Samet Akaydın için bir açıklama yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao kendini yaktı! Sakatlığının uzamasının sebebi...

Bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"Üç oyuncumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesinde görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde; Becao'nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması, Fred Rodrigues'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır. Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan Samet Akaydın da ise herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao kendini yaktı! Sakatlığının uzamasının sebebi...

Fenerbahçe'de Djiku'nun ardından Becao'nun uzun süreli sakatlığı can sıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao kendini yaktı! Sakatlığının uzamasının sebebi...

Milliyet'in haberine göre; Pendik maçını tamamlayamayan Fred'in iki haftada iyileşmesi beklenirken, tecrübeli futbolcu da bu sürecin üç aya yükselmesinin altındaki gerçek ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao kendini yaktı! Sakatlığının uzamasının sebebi...

Fred sakatlandığı an kenara değişiklik işareti yaptı, kendini riske atmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao kendini yaktı! Sakatlığının uzamasının sebebi...

Becao ile Fred'den daha önce sorun yaşamasına rağmen hem hırsı hem de takımını yalnız bırakmama isteği adeta başına dert oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao kendini yaktı! Sakatlığının uzamasının sebebi...

İlk yarıda kendini deneyen sarı-lacivertli oyuncunun durumu daha da kötüleşti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao kendini yaktı! Sakatlığının uzamasının sebebi...

Becao, Trendyol Süper Lig'in ilk haftalarında da sakatlanmış ve üç maç kaçırmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao kendini yaktı! Sakatlığının uzamasının sebebi...

Bu dönemde de hırs yapan tecrübeli futbolcu daha erken sahalara dönmek istemişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao kendini yaktı! Sakatlığının uzamasının sebebi...

Becao, yine aynı hatayı yaparken, Teknik Direktör İsmail Kartal, Pendik maçının ilk anlarında sorun yaşayan oyuncusundan kenara gelmesini isterken, o kendini denemeyi tercih edip 45 dakika boyunca sahada kalmış, ikinci yarında yerini Jayden Oosterwolde'ye bırakmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao kendini yaktı! Sakatlığının uzamasının sebebi...

Brezilyalı futbolcu, Udinese'de de 2022-23 sezonunda kas problemi yaşayıp takımını 8 maç yalnız bırakmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao kendini yaktı! Sakatlığının uzamasının sebebi...

SAMANDIRA'DA NELER OLUYOR?

Sarı-lacivertli takımda üst üste yaşanan uzun süreli sakatlıklar gözlerin Samandıra'ya çevrilmesine neden oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao kendini yaktı! Sakatlığının uzamasının sebebi...

Sezon başından itibaren birçok oyuncunun sorun yaşaması ve birkaç ismin aylarca sahalardan uzak kalacak olması sağlık heyetinin sorgulanmasına neden oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao kendini yaktı! Sakatlığının uzamasının sebebi...

Son olarak Becao ve Fred'i kurban veren Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Peres ameliyat olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao kendini yaktı! Sakatlığının uzamasının sebebi...

Sakatlık yaşayan diğer isimler ise şöyle:

Emre Mor bileğinde stres kırığı, Cengiz Ünder adalede yırtık, Joshua King adalede yırtık, İrfan Can Kahveci adalede zorlanma, Ferdi Kadıoğlu üst adale yırtığı, Osayi Samuel kaburgada ezilme, adalede zorlanma, Miha Zajc adale ve kasık sakatlıkları, Djiku adalede zorlanma, Samet Akaydın adalede zorlanma, Mert Hakan Yandaş adale ve kas problemleri, Bartuğ Elmaz adalede yırtık.

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