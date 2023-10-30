Haberler Fenerbahçe Adı Fenerbahçe ile anılmıştı! Hocasından açıklama geldi

Adı Fenerbahçe ile anılmıştı! Hocasından açıklama geldi

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Batshuayi ile devre arasında yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe, Antalyaspor'un eski golcüsü Haji Wright'ı gündemine almıştı. Sezon başında Akdeniz temsilcisinden Coventry'e transfer olan Wright için İngiliz ekibinden Fenerbahçe iddialarına yanıt geldi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 13:14 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 13:24
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Adı Fenerbahçe ile anılmıştı! Hocasından açıklama geldi

Yeni transferlerin başarılı performansıyla birlikte bazı isimelere yol göründü.

Adı Fenerbahçe ile anılmıştı! Hocasından açıklama geldi

Kanarya'da Dzeko'nun gölgesinde kalan Michy Batshuayi ile yolların ayrılması planlanıyor.

Adı Fenerbahçe ile anılmıştı! Hocasından açıklama geldi

HAJI WRIGHT GÜNDEME GELDİ
Fenerbahçe'de Batshuayi yerine Antalyaspor'un eski golcüsü Haji Wright'ın ismi gündeme geldi.

Adı Fenerbahçe ile anılmıştı! Hocasından açıklama geldi

Sarı-lacivertlilerin Amerikalı futbolcunun menajeriyle temasa geçtiği ve şartlarını sorduğu da iddia edildi.

Adı Fenerbahçe ile anılmıştı! Hocasından açıklama geldi

Wright, sezon başında 9 milyon euroya karşılığında İngiltere Championship takımlarıbdan Coventry City'ye transfer olmuştu.

Adı Fenerbahçe ile anılmıştı! Hocasından açıklama geldi

CONVERTY'DEN YANIT GELDİ
Haji Wright'ın formasını giydiği Conventry City'den Fenerbahçe iddilarına yanıt geldi.

Adı Fenerbahçe ile anılmıştı! Hocasından açıklama geldi

Coventry City Teknik Direktörü Mark Robins, Haji Wright-Fenerbahçe iddiaları hakkında sorulan soruya net cevap verdi.

Adı Fenerbahçe ile anılmıştı! Hocasından açıklama geldi

53 yaşındaki teknik direktör, söz konusu haberleri 'hayır' diyerek yalanladı.

Adı Fenerbahçe ile anılmıştı! Hocasından açıklama geldi

ANTALYASPOR'DA GÖZ DOLDURMUŞTU
2 sezonluk Antalyaspor kariyerinde 64 maça çıkan golcü futbolcu, kırmızı-beyazlı formayla 31 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

Adı Fenerbahçe ile anılmıştı! Hocasından açıklama geldi

Haji Wright, bu sezon transfer olduğu Coventry City'de ise 14 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Adı Fenerbahçe ile anılmıştı! Hocasından açıklama geldi

25 yaşındaki forvetin sezon başında transfer olduğu Coventry City ile 4 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Adı Fenerbahçe ile anılmıştı! Hocasından açıklama geldi

Wright'ın güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

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