Adı Fenerbahçe ile anılmıştı! Hocasından açıklama geldi

Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da rekorlar kırarak yoluna devam ediyor.
Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da rekorlar kırarak yoluna devam ediyor.
İsmail Kartal'ın öğrencileri iki kulvarda oynadığı 19 maçın 19'unu da kazandı.
Yeni transferlerin başarılı performansıyla birlikte bazı isimelere yol göründü.
Kanarya'da Dzeko'nun gölgesinde kalan Michy Batshuayi ile yolların ayrılması planlanıyor.
HAJI WRIGHT GÜNDEME GELDİ
Fenerbahçe'de Batshuayi yerine Antalyaspor'un eski golcüsü Haji Wright'ın ismi gündeme geldi.
Sarı-lacivertlilerin Amerikalı futbolcunun menajeriyle temasa geçtiği ve şartlarını sorduğu da iddia edildi.
Wright, sezon başında 9 milyon euroya karşılığında İngiltere Championship takımlarıbdan Coventry City'ye transfer olmuştu.
CONVERTY'DEN YANIT GELDİ
Haji Wright'ın formasını giydiği Conventry City'den Fenerbahçe iddilarına yanıt geldi.
Coventry City Teknik Direktörü Mark Robins, Haji Wright-Fenerbahçe iddiaları hakkında sorulan soruya net cevap verdi.
53 yaşındaki teknik direktör, söz konusu haberleri 'hayır' diyerek yalanladı.
ANTALYASPOR'DA GÖZ DOLDURMUŞTU
2 sezonluk Antalyaspor kariyerinde 64 maça çıkan golcü futbolcu, kırmızı-beyazlı formayla 31 gol 4 asistlik performans sergilemişti.
Haji Wright, bu sezon transfer olduğu Coventry City'de ise 14 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
25 yaşındaki forvetin sezon başında transfer olduğu Coventry City ile 4 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
Wright'ın güncel piyasa değeri 7 milyon euro.