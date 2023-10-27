Fenerbahçe'de şok sakatlık! Yıldız oyuncuda kırık tespit edildi!

Fenerbahçe, Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası ağrı hisseden Alexander Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde ayrılmamış (non deplase) kırık tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten Ganalı oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku'nun UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde; sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.