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Fenerbahçe'de şok sakatlık! Yıldız oyuncuda kırık tespit edildi!

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin stoper Alexander Djiku Ludogorets maçında sakatlandı. Ganalı yıldızın sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 17:51 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 18:01
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Fenerbahçe'de şok sakatlık! Yıldız oyuncuda kırık tespit edildi!

Fenerbahçe, Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası ağrı hisseden Alexander Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde ayrılmamış (non deplase) kırık tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten Ganalı oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku'nun UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde; sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

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