Fenerbahçe - Ludogorets maçı hangi kanalda? | Fenerbahçe maçı EXXEN İZLE

👉Fenerbahçe - Ludogorets maçını ÜCRETSİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

FENERBAHÇE - LUDOGORETS EXXEN CANLI İZLE | Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki üçüncü maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler Bulgar temsilcisi Ludogorets'i Ülker Stadı'nda konuk edecek. Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da da yenilgiyi tatmayarak tarihi bir zafer elde etti. Geçen sezondan bu yana Avrupa'da yaptığı 20 maçta sadece 1 kez mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, bu sezon çıktıkları 18. Avrupa maçında 18. galibiyeti hedefliyor. Fenerbahçe - Ludogorets maçı için geri sayım başlarken, mücadele öncesi iki takımla ilgili son gelişmeler, yayın bilgileri ve ilk 11'leri de araştırılmaya başlandı. İşte Fenerbahçe - Ludogorets maçıyla ilgili tüm bilgiler...

👉İşte Fenerbahçe - Ludogorets maçını CANLI VEREN KANALLAR LİSTESİ

Fenerbahçe Ludogorets maçı hangi kanalda? - TIKLAYIN FENERBAHÇE - LUDOGORETS MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Zajc, Fred, Tadic, Kent, Batshuayi

Ludogorets: Sluga, Witry, Sonko-Sundberg, Verdon, Nedyalkov, Naressi, Piotrowski, Gonçalves, Vidal, Tekpetey, Rwan Seco

👉UEFA ülke puanı sıralaması TÜRKİYE KAÇINCI?

MÜCADELEYİ İSPANYOL HAKEM YÖNETECEK!

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda evinde Bulgar temsilcisi Ludogorets ile oynayacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra yönetecek. Cuadra'nın yardımcılıklarını Guadalupe Porras Ayuso ve Alejandro Estevez Iglesias yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Miguel Angel Ortiz Arias olacak. Maçta VAR koltuğunda Cesar Soto Grado, AVAR'da Santiago Jaime Latre oturacak.

FENERBAHÇE - LUDOGORETS MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Ludogorets maçı 26 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

KANARYA GRUPTA LİDER

Sarı-lacivertliler grupta oynadığı 2 karşılaşmayı da kazanırken, 6 puanla lider konumda yer alıyor. Ludogorets ise 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Fenerbahçe, gruplara sahasında Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup ederek başladı. İkinci maçta ise sarı-lacivertli ekip, deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 yenmeyi başardı. Ludogorets de ilk mücadelesinde Spartak Trnava'yı 4-0'la geçerken, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Nordsjaelland'a 7-1'lik skorla yenildi.

BULGAR TAKIMLARINA KARŞI 5. KEZ

Fenerbahçe ile Ludogorets, resmi maçlarda ilk kez rakip olacak. Sarı-lacivertliler, Bulgaristan takımlarıyla bugüne kadar 4 kez mücadele etti. İlk olarak 1980-1981 sezonunda UEFA Kupası 1. Tur'da Beroe ile eşleşen Fenerbahçe, iki müsabakada da rakibine mağlup oldu. 1992-1993 sezonunda da UEFA Kupası'nda Botev Plovdiv ile oynayan Kanarya, 3-1 ve 2-2'lik skorlarla Bulgar temsilcisini elemeyi başardı.

AVRUPA'DA 263. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 262 kez boy gösterdi. Bu süreçte 103 galibiyet alan Fenerbahçe, 55 müsabakada berabere kalırken, 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 352 kez havalandırırken, kalesinde ise 371 gol gördü.

KONFERANS LİGİ'NDE 11. MAÇ

UEFA'nın 2021-2022 sezonunda uygulamaya koyduğu Avrupa Konferans Ligi'nde sarı-lacivertliler, 11. kez mücadele edecek. O sezonun son 16 play-off turunda Slavia Prag takımıyla eşleşen Fenerbahçe, bu sezon da eleme turlarında 6 müsabaka yaptı. Konferans Ligi gruplarında üçüncü maçına çıkacak Kanarya, bu organizasyonda 10 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken, 30 gol atıp, ağlarında 10 gole engel olamadı.