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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan flaş derbi kararı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 9. haftası Galatasaray-Beşiktaş derbisine sahne olacak. Bu mücadelenin skoruyla yakından ilgilenen Fenerbahçe de sürpriz bir karar aldı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 09:58
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan flaş derbi kararı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan flaş derbi kararı!

Zorlu maç, bu iki takımın yanı sıra zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan flaş derbi kararı!

Sarı-lacivertliler derbiyle ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan flaş derbi kararı!

Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular, bugün oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisini Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde izleme kararı aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan flaş derbi kararı!

Bugün yapılacak olan son antrenmandan sonra kimse evlere dağılmayacak ve derbi hep birlikte takip edilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan flaş derbi kararı!

Derbinin kritiği de Samandıra'da yapılacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan flaş derbi kararı!

Fenerbahçe, Süper Lig'de 8 hafta itibarıyla topladığı 24 puanın ardından zirvede yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan flaş derbi kararı!

Sarı-lacivertli takımın en yakın rakibi 22 puanlı Galatasaray...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan flaş derbi kararı!

Fenerbahçe aynı zamanda ligin en çok gol atan takımı konumunda.

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