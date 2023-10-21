FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan flaş derbi kararı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Zorlu maç, bu iki takımın yanı sıra zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor.
Sarı-lacivertliler derbiyle ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular, bugün oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisini Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde izleme kararı aldı.
Bugün yapılacak olan son antrenmandan sonra kimse evlere dağılmayacak ve derbi hep birlikte takip edilecek.
Derbinin kritiği de Samandıra'da yapılacak.
Fenerbahçe, Süper Lig'de 8 hafta itibarıyla topladığı 24 puanın ardından zirvede yer alıyor.
Sarı-lacivertli takımın en yakın rakibi 22 puanlı Galatasaray...
Fenerbahçe aynı zamanda ligin en çok gol atan takımı konumunda.
Sarı-lacivertliler, 20 gol atarken kalesinde yalnızca 3 gol gördü.