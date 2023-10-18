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Terminatör İsmail Yüksek

2020 yılında Gölcükspor'dan gelen İsmail Yüksek 3 yılda zirveye çıktı. Genç yıldız kısa süre içinde Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın değişmezi oldu. Transfer olduğunda zayıf biri olan İsmail, 3 yılda terminatöre dönüştü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
Terminatör İsmail Yüksek

Kanarya, 2020 yılında Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer ettiğinde kimse ondan böyle bir yükseliş beklemiyordu. Hatta kendi bile son milli maçın ardından benzer açıklamalar yaptı. 3 yıl önce alt liglerde boy gösteren genç ön libero, Kanarya'ya geldikten sonra Balıkesirspor. Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı. Buralarda oynayarak gelişen İsmail 2 yıldır Kanarya'nın kadrosunda kaldı. Bu yılki performansıyla da hem Kanarya'nın hem de Milli Takım'ın vazgeçilmezi oldu. İsmail'in orta sahada rakiplerini 'yutmasında' fiziksel gelişiminin de payı büyük. İlk geldiğinde zayıf bir fiziğe sahip olan İsmail, sarı-lacivertlilerde doğru yüklemeler ile adeta bir terminatöre dönüştü. Korkutan fiziğiyle rakiplerin yetenekli ayakları ondan çekinir hale geldi.

"ÇOK ÇALIŞTIM"

İsmail Yüksek, Letonya maçı sonrasında geldiği noktayı şöyle özetledi: ""4 yıl öncesinde bana bu günleri yaşayacağımı söyleseler, gülerdim. Allah'a inandım, çalıştım. Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim. EURO 2024 bileti alan kadroda olacağımı söyleseler, aklımdan bile geçirmezdim."

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