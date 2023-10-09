FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski'ye dev talip! Kasımpaşa maçında izlediler

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski performansıyla göz dolduruyor.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski performansıyla göz dolduruyor.
Yaz transfer döneminde Lokomotiv Moskova'dan kadroya dahil edilen Polonyalı oyuncu, sergilediği performansla parmak ısırtıyor.
Taraftarın sevgilisi konumuna gelen Szymanski, bu sezon skora yaptığı katkıyla dikkat çekiyor.
Bu sezon 16 resmi maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
AVRUPA'NIN RADARINA GİRDİ!
Kısa sürede kalitesini konuşturan Polonyalı yıldız, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de sahaya ilk 11'de çıkan Szymanski için gözlemciler tribündeki yerini aldı.
NAPOLI SCOUTLARI İZLEDİ!
Napoli scoutları, Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde oynanan mücadelede Polonyalı yıldızı tribünden izledi.
On numara bölgesinde forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, merkez orta saha ve sağ kanat bölgelerinde forma giyebiliyor.