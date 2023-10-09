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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski'ye dev talip! Kasımpaşa maçında izlediler

Son dakika spor haberi: Süper Lig ve Avrupa'da şov yapan Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde çıktığı tüm resmi maçları kazandı. Yenilenmiş kadrosuyla sezona giriş yapan sarı-lacivertlilerde Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski, takımın en önemli isimleri arasında. Takıma çabuk uyum sağlayan 24 yaşındaki futbolcu, performansıyla beğeni topluyor. Skora yaptığı katkıyla dikkat çeken Szymanski, şimdiden Avrupa'nın önemli kulüplerinin listesine girdi. Kanarya'nın Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada İtalyan devinin scout ekipleri, Szymanski için tribündeki yerini aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 10:07
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski'ye dev talip! Kasımpaşa maçında izlediler

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski performansıyla göz dolduruyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski'ye dev talip! Kasımpaşa maçında izlediler

Yaz transfer döneminde Lokomotiv Moskova'dan kadroya dahil edilen Polonyalı oyuncu, sergilediği performansla parmak ısırtıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski'ye dev talip! Kasımpaşa maçında izlediler

Taraftarın sevgilisi konumuna gelen Szymanski, bu sezon skora yaptığı katkıyla dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski'ye dev talip! Kasımpaşa maçında izlediler

Bu sezon 16 resmi maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski'ye dev talip! Kasımpaşa maçında izlediler

AVRUPA'NIN RADARINA GİRDİ!
Kısa sürede kalitesini konuşturan Polonyalı yıldız, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski'ye dev talip! Kasımpaşa maçında izlediler

Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de sahaya ilk 11'de çıkan Szymanski için gözlemciler tribündeki yerini aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski'ye dev talip! Kasımpaşa maçında izlediler

NAPOLI SCOUTLARI İZLEDİ!
Napoli scoutları, Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde oynanan mücadelede Polonyalı yıldızı tribünden izledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski'ye dev talip! Kasımpaşa maçında izlediler

Sezon başında transfer edilen 24 yaşındaki oyuncunun adı bir süredir İtalyan ekibiyle anılıyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski'ye dev talip! Kasımpaşa maçında izlediler

Süper Lig'de Başakşehir'e 2, Çaykur Rizespor'a 1 gol atan Szymanski, bu kez Kasımpaşa karşısında ise suskun kaldı.

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