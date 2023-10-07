King yerle bir etti

Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Spartak Trnava'yı 2-1'le geçti. Sarılacivertlilerin galibiyeti ve ortaya koyduğu oyun Slovak basınından da övgü aldı. "spravy.rtvs. sk" adlı haber sitesi; Fenerbahçe'nin zaferini Joshua King üzerinden gördü ve "Trnava, F.Bahçe'ye cesurca direndi ancak King, attığı iki golle yerle bir etti" başlığını kullandı.
Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Spartak Trnava'yı 2-1'le geçti. Sarılacivertlilerin galibiyeti ve ortaya koyduğu oyun Slovak basınından da övgü aldı. "spravy.rtvs. sk" adlı haber sitesi; Fenerbahçe'nin zaferini Joshua King üzerinden gördü ve "Trnava, F.Bahçe'ye cesurca direndi ancak King, attığı iki golle yerle bir etti" başlığını kullandı. Haberde ise şu ifadeler yer aldı: "Spartak puan almanın eşiğine gelmişti. Ancak cezayı kesecek pozisyonlardan yararlanamadı. Mağlubiyete rağmen taraftarlar, futbolcuları alkışladı. Norveçli King, maçın tartışmasız yıldızıydı." Ülkede yayın yapan "sportnet.sme. sk" de "Trnava'nın cesur performansı yetmedi, Fenerbahçe, iyi bir oyunla kazandı" başlığını attı ve "Norveçli Joshua King, 11 dakikada attığı iki golle galibiyeti getirdi. Fenerbahçe'nin iki golü de ofsayt olduğu için sayılmadı" ifadelerini kullandı.