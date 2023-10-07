Alman’a büyük tepki

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki 2-1'lik Spartak Trnava zaferinde Alman hakem Sascha Stegemann, skandal kararlarıyla saç-baş yoldurdu. Karşılaşmada Fenerbahçe lehine 3 net penaltı pozisyonunu es geçen hakem Stegemann'a, sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük tepki gösterildi. Alman hakemin düdükleri Slovak basınında da büyük tartışma konusu oldu.
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki 2-1'lik Spartak Trnava zaferinde Alman hakem Sascha Stegemann, skandal kararlarıyla saç-baş yoldurdu. Karşılaşmada Fenerbahçe lehine 3 net penaltı pozisyonunu es geçen hakem Stegemann'a, sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük tepki gösterildi. Alman hakemin düdükleri Slovak basınında da büyük tartışma konusu oldu.