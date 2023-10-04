FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Spartak Trnava maçı 11'i

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Anton Malatinsky Stadyumu'nda perşembe günü TSİ 22.00'de Spartak Trnava'ya konuk olacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Anton Malatinsky Stadyumu'nda perşembe günü TSİ 22.00'de Spartak Trnava'ya konuk olacak.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 262. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 261 müsabakada 102 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 350 kez havalandırırken, kalesinde ise 370 gol gördü.
BU SEZON AVRUPA DEPLASMANLARINDA GOL YEMEDİ
Fenerbahçe, bu sezon konuk olduğu Avrupa maçlarında kalesinde gol görmedi.
Sarı-lacivertliler, elemelerde Zimbru'yu 4-0 ve Maribor'u 3-0 ile geçerken, play-off'ta Twente'yi 1-0 yendi.
Deplasman müsabakalarında gol yemeyen Fenerbahçe, rakip fileleri ise 8 kez havalandırdı.
GOL ORTALAMASI 3,4
Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da çıktığı müsabakalarda gol yollarında sıkıntı yaşamadı.
Toplamda 7 müsabaka oynayan sarı-lacivertliler, rakip fileleri 24 kez havalandırdı ve maç başına 3,4 gol ortalaması tutturdu.
SON 19 AVRUPA MAÇINDA TEK MAĞLUBİYET
Fenerbahçe, son dönemde Avrupa maçlarında çok etkili bir performansa imza attı.
Sarı-lacivertli ekip, geçen sezondan bu yana oynadığı Avrupa maçlarında sadece 1 mağlubiyet yaşadı.
Söz konusu süreçte 19 maça çıkan Fenerbahçe, 15 galibiyet ile 3 beraberlik elde etti.
KONFERANS LİGİ'NDE 10. SINAV
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 10. maçını yapacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 28 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 9 gole engel olamadı.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Spartak Trnava maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi.
Deneyimli teknik adam, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inden 7 ismi değiştirecek.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci tedbir amaçlı kadroya alınmazken, Rizespor maçının 11'inde yer alan Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko, Spartak Trnava maçına yedek kulübesinde başlayacak. İşte sarı-lacivertlilerin Spartak Trnava maçı muhtemel 11'i...
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