Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Spartak Trnava maçı 11'i

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Spartak Trnava maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki ikinci maçına çıkıyor. Gruptaki ilk maçında Nordsjaelland'ı 3-1'lik skorla mağlup eden sarı-lacivertliler, perşembe günü TSİ 22.00'de Slovak ekibi Spartak Trnava'ya konuk olacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. Tecrübeli teknik adam, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının 11'inden tam 7 değişiklik yapacak. İşte Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 14:14
FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Spartak Trnava maçı 11'i

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Anton Malatinsky Stadyumu'nda perşembe günü TSİ 22.00'de Spartak Trnava'ya konuk olacak.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Spartak Trnava maçı 11'i

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 262. maçına çıkacak.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Spartak Trnava maçı 11'i

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 261 müsabakada 102 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Spartak Trnava maçı 11'i

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 350 kez havalandırırken, kalesinde ise 370 gol gördü.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Spartak Trnava maçı 11'i

BU SEZON AVRUPA DEPLASMANLARINDA GOL YEMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon konuk olduğu Avrupa maçlarında kalesinde gol görmedi.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Spartak Trnava maçı 11'i

Sarı-lacivertliler, elemelerde Zimbru'yu 4-0 ve Maribor'u 3-0 ile geçerken, play-off'ta Twente'yi 1-0 yendi.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Spartak Trnava maçı 11'i

Deplasman müsabakalarında gol yemeyen Fenerbahçe, rakip fileleri ise 8 kez havalandırdı.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Spartak Trnava maçı 11'i

GOL ORTALAMASI 3,4

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da çıktığı müsabakalarda gol yollarında sıkıntı yaşamadı.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Spartak Trnava maçı 11'i

Toplamda 7 müsabaka oynayan sarı-lacivertliler, rakip fileleri 24 kez havalandırdı ve maç başına 3,4 gol ortalaması tutturdu.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Spartak Trnava maçı 11'i

SON 19 AVRUPA MAÇINDA TEK MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, son dönemde Avrupa maçlarında çok etkili bir performansa imza attı.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Spartak Trnava maçı 11'i

Sarı-lacivertli ekip, geçen sezondan bu yana oynadığı Avrupa maçlarında sadece 1 mağlubiyet yaşadı.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Spartak Trnava maçı 11'i

Söz konusu süreçte 19 maça çıkan Fenerbahçe, 15 galibiyet ile 3 beraberlik elde etti.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Spartak Trnava maçı 11'i

KONFERANS LİGİ'NDE 10. SINAV

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 10. maçını yapacak.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Spartak Trnava maçı 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 28 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 9 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Spartak Trnava maçı 11'i

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Spartak Trnava maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Spartak Trnava maçı 11'i

Deneyimli teknik adam, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inden 7 ismi değiştirecek.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Spartak Trnava maçı 11'i

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci tedbir amaçlı kadroya alınmazken, Rizespor maçının 11'inde yer alan Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko, Spartak Trnava maçına yedek kulübesinde başlayacak. İşte sarı-lacivertlilerin Spartak Trnava maçı muhtemel 11'i...

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Spartak Trnava maçı 11'i

LIVAKOVIC

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Spartak Trnava maçı 11'i

OSAYI-SAMUEL

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Spartak Trnava maçı 11'i

SERDAR AZİZ

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Spartak Trnava maçı 11'i

DJIKU

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Spartak Trnava maçı 11'i

OOSTERWOLDE

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Spartak Trnava maçı 11'i

CRESPO

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Spartak Trnava maçı 11'i

FRED

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Spartak Trnava maçı 11'i

MERT HAKAN YANDAŞ

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Spartak Trnava maçı 11'i

KING

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Spartak Trnava maçı 11'i

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