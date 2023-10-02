Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de iptal edilen golün kararı doğru mu? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

Fenerbahçe'de iptal edilen golün kararı doğru mu? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Kanarya rakibini 5 golle mağlup ederken Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko'nun da attığı bir gol VAR'dan gelen kararla iptal edildi. Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar o kararla ilgili flaş yorumda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de iptal edilen golün kararı doğru mu? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmada Edin Dzeko'nun attığı gol VAR'dan gelen kararla iptal edildi. Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar o kararı değerlendirdi.

İŞTE AHMET ÇAKAR'IN O SÖZLERİ

"Fenerbahçe'nin mükemmel oynayıp 8-10 farklı kazanabileceği ama 5-0 kazandığı bir maç izledik. Ürkütücü oynuyorlar, rakibi boğuyorlar, rakibe gol pozisyonu vermiyorlar ve herkes gol atıyor. Böyle bir başarı tablosu, herhalde F.Bahçe tarihinde ligin başlangıcı için yoktur. Maça çok tartışmalı hakem kararları damga vurdu. Önce şunu söyleyeyim, hakem Cihan Aydın'ı genel olarak çok beğendim. İki kararı dışında tüm kararları doğru. Buna Osayi'nin, F.Bahçe'nin attığı ikinci gol öncesi elle oynaması dahil ve dolayısıyla iptal edilen gol dahil tüm kararlarında haklı. Gelelim hatalı kararlarına… İlk yarıda Szymanski'ye yapılan yüzde 100'lük bir penaltı var. Hakem pas geçti, VAR daveti gelmedi. İkinci yarıda da Tadic'in kafayla topa temas ettiği anda Ç.Rizeli oyuncunun ayağı suratına kadar kalkmıştı. Karar, ceza alanı içinde bir çift vuruş olmalıydı ama Cihan Aydın bunu fark edemedi."

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçeli dünya yıldızı olay yarattı! Rizespor maçı sonrası hakemlere şok sözler: “Her maç aynı şey…”
CHP'li Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki rüşvet skandalında yeni detaylar! Şifreli konuşmaları ortaya çıktı
Erman Toroğlu'ndan ağır sözler! Bu hakemler...
Buruk raporu yönetime iletti! O yıldızlar için 'Kalsın' dedi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çarpıcı sözler! "Maçları hakemler yönetmiyor"
F.Bahçe'den sert hakem eleştirisi!
İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar?
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
İZMİR DEPREM SON DAKİKA
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı sözler! "Maçları hakemler yönetmiyor" Çarpıcı sözler! "Maçları hakemler yönetmiyor" 07:36
Atletico Madrid evinde 3 puanı kaptı! Atletico Madrid evinde 3 puanı kaptı! 00:18
Roma kötü gidişata son verdi! Roma kötü gidişata son verdi! 00:18
Roma kötü gidişata son verdi! Roma kötü gidişata son verdi! 00:12
Atletico Madrid evinde 3 puanı kaptı! Atletico Madrid evinde 3 puanı kaptı! 00:09
A.Çakar'dan o karara flaş yorum! A.Çakar'dan o karara flaş yorum! 23:50
Daha Eski
Kayseri, Şehir’e hazır Kayseri, Şehir’e hazır 23:43
Akrepler’in Buksa’sı var Akrepler’in Buksa’sı var 23:40
Aslantepe'de % 90! G.Saray'dan hayran bırakan seri Aslantepe'de % 90! G.Saray'dan hayran bırakan seri 23:39
İştahlı ve coşkuluyuz İştahlı ve coşkuluyuz 23:33
Fred tam bir elmas Fred tam bir elmas 23:29
Aboubakar'ın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu açıkladı Aboubakar'ın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu açıkladı 23:05