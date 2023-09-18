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Alex de Souza'dan yıllar sonra gelen itiraf! Fenerbahçe böyle ikna etmiş

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Brezilya basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alex, sarı-lacivertli takıma transfer süreciyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 19:09
Alex de Souza'dan yıllar sonra gelen itiraf! Fenerbahçe böyle ikna etmiş

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Alex de Souza, flaş açıklamalarda bulundu.

Alex de Souza'dan yıllar sonra gelen itiraf! Fenerbahçe böyle ikna etmiş

Brezilya basınına konuşan Alex, sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Alex de Souza'dan yıllar sonra gelen itiraf! Fenerbahçe böyle ikna etmiş

NTV Spor'un derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin ilk yaptığı teklifleri reddeden Alex de Souza, Sarı-Lacivertli idarecilerin o dönem 20 günde bir Brezilya'ya geldiğini ancak menajeri Juan Figger'a İspanya dışında hiçbir Avrupa ülkesinde oynamak istemediğini söylediğini belirtti.

Alex de Souza'dan yıllar sonra gelen itiraf! Fenerbahçe böyle ikna etmiş

Haber detayında Fenerbahçe'nin Alex de Souza'yı süreç içinde ikna eden iki şeyin ısrar ve para olduğu kaydedildi.

Alex de Souza'dan yıllar sonra gelen itiraf! Fenerbahçe böyle ikna etmiş

Alex de Souza o dönemi şu sözlerle anlattı:

Alex de Souza'dan yıllar sonra gelen itiraf! Fenerbahçe böyle ikna etmiş

"MART 2004'TE GÜZEL BİR TEKLİFLE GELDİLER"

"Mart 2004'te güzel bir teklifle geldiler. Juan Figger'a İspanya'dan teklif olup olmadığını sordum. Teklif olduğunu hatta Barcelona'yla bile konuşabileceğimizi ifade etti ve bana şunu söyledi; '70'lerden beri bu işin içindeyim, teklifi bu kadar artıran bir kulüp görmedim.' İki hafta içinde her şeyi çözdüm."

Alex de Souza'dan yıllar sonra gelen itiraf! Fenerbahçe böyle ikna etmiş

Haberde Alex de Souza'nın ilk bağlamda Fenerbahçe'yi reddetmesinin bir diğer sebebi ise şu sözlerle anlatıldı:

Alex de Souza'dan yıllar sonra gelen itiraf! Fenerbahçe böyle ikna etmiş

"İki kez bebeğini kaybeden eşinin hamile olması ve bu hassas dönemde Brezilya'dan ayrılıp bilmedikleri bir ülkeye gitmek istememesi."

Alex de Souza'dan yıllar sonra gelen itiraf! Fenerbahçe böyle ikna etmiş

Bu dönemden sonra Alex de Souza'nın, kızının doğumuyla birlikte Fenerbahçe'den çeşitli taleplerde bulunduğu ve hepsinin kabul edilmesine şaşırdığı bilgisi de haberde yer aldı.

Alex de Souza'dan yıllar sonra gelen itiraf! Fenerbahçe böyle ikna etmiş

Alex de Souza, Fenerbahçe'den aldığı sözleşmeyi ise şu ifadelerle anlattı:

Alex de Souza'dan yıllar sonra gelen itiraf! Fenerbahçe böyle ikna etmiş

"SÖZLEŞMEM KORKUTUCUYDU"

"Sözleşmem korkutucuydu. Kabul ettim çünkü gerçekten reddedemezdim. Karımın, benim ve menajerimin her isteğine 'tamam' dediler. Onlara hayır dememin yolu yoktu.

Alex de Souza'dan yıllar sonra gelen itiraf! Fenerbahçe böyle ikna etmiş

20'den fazla uçak bileti, iki araba, bir ev, ekstra maç ücreti, asist ve gol krallığı ücreti... 3 sene kalmam gerekiyordu ama sonunda 8 yıl orada bulundum.

Alex de Souza'dan yıllar sonra gelen itiraf! Fenerbahçe böyle ikna etmiş

Fenerbahçe'deki ilk 3 yıllık sözleşmesi bittikten sonra Avrupa'dan önemli takımlarından çok sayıda teklif aldığını belirten Alex de Souza şöyle konuştu:

Alex de Souza'dan yıllar sonra gelen itiraf! Fenerbahçe böyle ikna etmiş

"İlk kontratım bittiğinde 30 yaşındaydım. O dönem Borussia Dortmund, Hertha Berlin ve Benfica ile konuşmuştum.

Alex de Souza'dan yıllar sonra gelen itiraf! Fenerbahçe böyle ikna etmiş

Bu değişikliği yapmaya değer mi diye düşündük ve kalmaya karar verdik."

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