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Fenerbahçe'nin gözdesi Trabzonspor'a! Transferde dev çalım

Son dakika spor haberi: Transferin son döneminde hız kazanan Trabzonspor, yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. İddiasını konuşturmak isteyen bordo-mavililer, sükse uyandıracak bir oyuncuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Trabzonspor yönetimi, uzun süredir ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan dünya yıldızını renklerine bağlamak için geri sayıma geçti. Görüşmelerde olumlu sonuç alan Fırtına'nın yıldız ismi İstanbul'a getireceği iddia edildi. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 10:09
Fenerbahçe'nin gözdesi Trabzonspor'a! Transferde dev çalım

Transferde üst üste hamlelerle dikkat çeken Trabzonspor, ayağını gazdan çekmiyor.

Fenerbahçe'nin gözdesi Trabzonspor'a! Transferde dev çalım

Nenad Bjelica yönetimindeki bordo-mavililer, büyük bir hareketlilik yaşıyor.

Fenerbahçe'nin gözdesi Trabzonspor'a! Transferde dev çalım

Nicolas Pepe, Paul Onuachu, Batista Mendy ve Berat Özdemir transferleriyle gücüne güç katan Fırtına yeni bir operasyon için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'nin gözdesi Trabzonspor'a! Transferde dev çalım

İddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Trabzonspor, merkez orta sahaya takviye yapmak istiyor.

Fenerbahçe'nin gözdesi Trabzonspor'a! Transferde dev çalım

Şampiyonluk yarışında olmayı amaçlayan bordo-mavilier, orta saha bölgesine nokta atışı bir transfer yapmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'nin gözdesi Trabzonspor'a! Transferde dev çalım

Hırvat teknik adamın raporuna göre hareket eden yönetim, flaş bir ismi gündemine aldı.

Fenerbahçe'nin gözdesi Trabzonspor'a! Transferde dev çalım

Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan dünya yıldızı için kollar sıvandı.

Fenerbahçe'nin gözdesi Trabzonspor'a! Transferde dev çalım

THIAGO ALCANTARA BOMBASI!
Yeni Asır'ın haberine göre; Son olarak Liverpool formasını giyen Thiago Alcantara'nın bordo-mavili takım ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin gözdesi Trabzonspor'a! Transferde dev çalım

Thiago Alcantara'nın menajeriyle görüşmelerinde olumlu sonuç alan Trabzonspor'un İspanyol yıldızı önümüzdeki günlerde İstanbul'a getireceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin gözdesi Trabzonspor'a! Transferde dev çalım

Kariyerinde daha önce Barcelona ve Bayern Münih gibi devlerin de formasını giyen Thiago Alcantara geçtiğimiz sezon 28 maçta sadece 1 asist yapabilmişti.

Fenerbahçe'nin gözdesi Trabzonspor'a! Transferde dev çalım

Kariyeri boyunca 486 maça çıkan 32 yaşındaki, 48 gol attı, 63 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin gözdesi Trabzonspor'a! Transferde dev çalım

Thiago'nun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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