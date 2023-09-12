Fenerbahçe'nin gözdesi Trabzonspor'a! Transferde dev çalım

Transferde üst üste hamlelerle dikkat çeken Trabzonspor, ayağını gazdan çekmiyor.
Transferde üst üste hamlelerle dikkat çeken Trabzonspor, ayağını gazdan çekmiyor.
Nenad Bjelica yönetimindeki bordo-mavililer, büyük bir hareketlilik yaşıyor.
Nicolas Pepe, Paul Onuachu, Batista Mendy ve Berat Özdemir transferleriyle gücüne güç katan Fırtına yeni bir operasyon için düğmeye bastı.
İddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Trabzonspor, merkez orta sahaya takviye yapmak istiyor.
Şampiyonluk yarışında olmayı amaçlayan bordo-mavilier, orta saha bölgesine nokta atışı bir transfer yapmayı amaçlıyor.
Hırvat teknik adamın raporuna göre hareket eden yönetim, flaş bir ismi gündemine aldı.
Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan dünya yıldızı için kollar sıvandı.
THIAGO ALCANTARA BOMBASI!
Yeni Asır'ın haberine göre; Son olarak Liverpool formasını giyen Thiago Alcantara'nın bordo-mavili takım ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.
Thiago Alcantara'nın menajeriyle görüşmelerinde olumlu sonuç alan Trabzonspor'un İspanyol yıldızı önümüzdeki günlerde İstanbul'a getireceği öne sürüldü.
Kariyerinde daha önce Barcelona ve Bayern Münih gibi devlerin de formasını giyen Thiago Alcantara geçtiğimiz sezon 28 maçta sadece 1 asist yapabilmişti.
Kariyeri boyunca 486 maça çıkan 32 yaşındaki, 48 gol attı, 63 asist yaptı.
Thiago'nun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.