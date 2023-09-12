Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Emre Mor'u bırakmıyor! Teklifler reddedildi

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Emre Mor'u bırakmıyor! Teklifler reddedildi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala, çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe'de, Emre Mor'a birçok teklif gelmişti. Kanarya, yıldız isimle ilgili kararını verdi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 08:33 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 08:49
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Emre Mor'u bırakmıyor! Teklifler reddedildi

Geçtiğimiz sezon başında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Emre Mor için sarı-lacivertli takıma transfer teklifleri geliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Emre Mor'u bırakmıyor! Teklifler reddedildi

Son olarak Adana Demirspor'un Emre Mor'a ilgisi olduğu iddia edilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Emre Mor'u bırakmıyor! Teklifler reddedildi

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Emre Mor'u takımdan göndermeyi düşünmüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Emre Mor'u bırakmıyor! Teklifler reddedildi

Sarı-lacivertli kulübün, Emre Mor için gelen transfer taleplerinin tamamını geri çevirdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Emre Mor'u bırakmıyor! Teklifler reddedildi

EMRE MOR KİMDİR?

24 Temmuz 1997 tarihinde Danimarka'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Emre Mor'u bırakmıyor! Teklifler reddedildi

Kariyerine Brönshöj Boldklub'da başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Emre Mor'u bırakmıyor! Teklifler reddedildi

Nordsjaelland, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olympiakos ve Fatih Karagümrük gibi takımlarda forma giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Emre Mor'u bırakmıyor! Teklifler reddedildi

Geride bıraktığımız sezon başında Karagümrük'ten 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Emre Mor'u bırakmıyor! Teklifler reddedildi

26 yaşındaki futbolcu, forvet hattında sağ kanatta görev yapıyor. Yıldız isim ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de 6 numaraya bir aday daha!
F.Bahçe'de zor karar! Kale kime emanet?
KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN KILAVUZU 2023 | ÖSYM 2023 YKS 2. tercihler boş kontenjan taban puanları
2023 DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Teklifler reddedildi! Yıldız isim kalıyor Teklifler reddedildi! Yıldız isim kalıyor 08:28
Aslan'da iki ayrılık an meselesi! Aslan'da iki ayrılık an meselesi! 08:13
Sert sözler! "Bir arpa boyu yol katedemedi" Sert sözler! "Bir arpa boyu yol katedemedi" 07:38
Andre Gomes iddiası Andre Gomes iddiası 06:25
Portekiz'den gol yağmuru! Portekiz'den gol yağmuru! 23:54
Edin Dzeko'lu Bosna uzatmada yıkıldı Edin Dzeko'lu Bosna uzatmada yıkıldı 23:52
Daha Eski
Edin Dzeko'lu Bosna uzatmada yıkıldı Edin Dzeko'lu Bosna uzatmada yıkıldı 23:51
Galler deplasmanda Letonya'yı devirdi! Galler deplasmanda Letonya'yı devirdi! 23:45
Galler deplasmanda Letonya'yı devirdi! Galler deplasmanda Letonya'yı devirdi! 23:44
F.Bahçe'ye sürpriz orta saha! Everton'ın yıldızı önerildi F.Bahçe'ye sürpriz orta saha! Everton'ın yıldızı önerildi 23:20
G.Saray yıldız isimle imzalıyor! Sosyal medyadan açıkladı G.Saray yıldız isimle imzalıyor! Sosyal medyadan açıkladı 23:20
Başkan Çebi: Gedson'un satışı söz konusu olursa... Başkan Çebi: Gedson'un satışı söz konusu olursa... 23:20