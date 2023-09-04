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Ahmet Çakar Ankaragücü - Fenerbahçe maçını yorumladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Ankaragücü - Fenerbahçe maçını köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:44
Ahmet Çakar Ankaragücü - Fenerbahçe maçını yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Ahmet Çakar Ankaragücü - Fenerbahçe maçını yorumladı

Sarı-lacivertliler, Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleden 1-0 galip ayrılarak milli araya moralli girdi.

Ahmet Çakar Ankaragücü - Fenerbahçe maçını yorumladı

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 60. dakikada Bright Osayi-Samuel kaydetti.

Ahmet Çakar Ankaragücü - Fenerbahçe maçını yorumladı

Belki çok iyi oynamadılar ama Ankaragücü taş gibi bir takım ve birçok ekibin canını yakabilecek nitelikte.

Ahmet Çakar Ankaragücü - Fenerbahçe maçını yorumladı

Çok iyi oynamazken maç kazanmak şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj.

Ahmet Çakar Ankaragücü - Fenerbahçe maçını yorumladı

Dzeko iki çok önemli gol kaçırdı ama F.Bahçe'nin galibiyet golünü getiren Osayi'ye attığı pas mükemmel, Osayi'nin dar açıdan vurduğu şut ise daha da mükemmeldi.

Ahmet Çakar Ankaragücü - Fenerbahçe maçını yorumladı

Fred çok değişik bir oyuncu, Tadic tam bir lider, Oosterwolde gün geçtikçe daha iyi oluyor.

Ahmet Çakar Ankaragücü - Fenerbahçe maçını yorumladı

Fakat asıl sorun şu; İrfan Can ilk yarıda öyle bir top kurtardı ki ve kalede öyle iyi oynuyor ki adalet kavramı ile Livakovic onu nasıl kesecek?

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