Ahmet Çakar Ankaragücü - Fenerbahçe maçını yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleden 1-0 galip ayrılarak milli araya moralli girdi.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 60. dakikada Bright Osayi-Samuel kaydetti.
Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Ankaragücü - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle yorumladı.
İşte Çakar'ın Ankaragücü - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi...
AHMET ÇAKAR - LIVAKOVIC, İRFAN CAN'I KESEMEZ
Fenerbahçe galibiyet serisine doludizgin devam ediyor.
Belki çok iyi oynamadılar ama Ankaragücü taş gibi bir takım ve birçok ekibin canını yakabilecek nitelikte.
Çok iyi oynamazken maç kazanmak şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj.
Dzeko iki çok önemli gol kaçırdı ama F.Bahçe'nin galibiyet golünü getiren Osayi'ye attığı pas mükemmel, Osayi'nin dar açıdan vurduğu şut ise daha da mükemmeldi.
Fred çok değişik bir oyuncu, Tadic tam bir lider, Oosterwolde gün geçtikçe daha iyi oluyor.
Fakat asıl sorun şu; İrfan Can ilk yarıda öyle bir top kurtardı ki ve kalede öyle iyi oynuyor ki adalet kavramı ile Livakovic onu nasıl kesecek?