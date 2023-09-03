Haberler Fenerbahçe Rade Krunic imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Rade Krunic imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de orta saha transferi için uzun süredir arayışlar devam ediyor. Doğrudan katkı verecek bir ismi renklerine bağlamak isteyen sarı-lacivertliler, önceliği Rade Krunic'e vermişti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız futbolcudan kötü haber geldi. İşte yaşanan son gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 11:39 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 11:40
BURAK ŞENTÜRK
Rade Krunic imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Rade Krunic hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.

Rade Krunic imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Orta saha mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, listedeki isimlerle görüşmelerini hızlandı.

Rade Krunic imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim adaylar üzerinde hummalı bir operasyon yürütüyor.

Rade Krunic imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

6 numaraya nokta atışı bir takviye yapmayı amaçlayan Kanarya, ince eleyip sık dokuyor.

Rade Krunic imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yaptığı açıklamada; 6 numara transferiyle ilgili ipuçları verdi.

Rade Krunic imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Transferde son bir dokunuş yapmak istediklerini söyleyen Koç, "Bu sene transferde son 5 senenin en doğru tercihlerini yaptık diyebiliriz. Bir 6 numara eksiğimiz var."

Rade Krunic imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

"Önümüzdeki 2 gün içerisinde bitirebilirsek Avrupa'ya yazdırırız, bitiremezsek de bir 15 günümüz var."

Rade Krunic imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

"Avrupa'da oynayamaz belki ama bize gerçek, sağlam bir 6 numara lazım, defansif bir 6 numara. Bakalım ne göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Rade Krunic imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

KRUNIC'TEN KÖTÜ HABER!
Yoğun bir çalışma içinde olan Kanarya, uzun süredir Milan'ın yıldız futbolcusu Rade Krunic'in peşinde.

Rade Krunic imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

İtalyan ekibiyle pazarlıklar yapan sarı-lacivertlilere transferde kötü haber geldi.

Rade Krunic imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

MILAN'DA KALACAK!
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği isimlerden olan Rade Krunic, Milan'da kalıyor.

Rade Krunic imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Calciomercato'nun haberine göre; Çizme devi Milan, Boşnak yıldızla yeni sözleşme imzalama kararı aldı.

Rade Krunic imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Teknik direktör Pioli'nin planlarında önemli yeri olan Krunic'in sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatılacak.

Rade Krunic imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Yıldız futbolcunun yeni kontratında maaş düzeltmesi yapılacağı da ifade edildi.

Rade Krunic imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Boşnak oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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