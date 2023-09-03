Rade Krunic imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Rade Krunic hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Rade Krunic hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.
Orta saha mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, listedeki isimlerle görüşmelerini hızlandı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim adaylar üzerinde hummalı bir operasyon yürütüyor.
6 numaraya nokta atışı bir takviye yapmayı amaçlayan Kanarya, ince eleyip sık dokuyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yaptığı açıklamada; 6 numara transferiyle ilgili ipuçları verdi.
Transferde son bir dokunuş yapmak istediklerini söyleyen Koç, "Bu sene transferde son 5 senenin en doğru tercihlerini yaptık diyebiliriz. Bir 6 numara eksiğimiz var."
"Önümüzdeki 2 gün içerisinde bitirebilirsek Avrupa'ya yazdırırız, bitiremezsek de bir 15 günümüz var."
"Avrupa'da oynayamaz belki ama bize gerçek, sağlam bir 6 numara lazım, defansif bir 6 numara. Bakalım ne göreceğiz." ifadelerini kullandı.
KRUNIC'TEN KÖTÜ HABER!
Yoğun bir çalışma içinde olan Kanarya, uzun süredir Milan'ın yıldız futbolcusu Rade Krunic'in peşinde.
İtalyan ekibiyle pazarlıklar yapan sarı-lacivertlilere transferde kötü haber geldi.
MILAN'DA KALACAK!
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği isimlerden olan Rade Krunic, Milan'da kalıyor.
Calciomercato'nun haberine göre; Çizme devi Milan, Boşnak yıldızla yeni sözleşme imzalama kararı aldı.
Teknik direktör Pioli'nin planlarında önemli yeri olan Krunic'in sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatılacak.
Yıldız futbolcunun yeni kontratında maaş düzeltmesi yapılacağı da ifade edildi.
Boşnak oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.