Fenerbahçe'ye Galatasaray engeli! Transfer... | SON DAKİKA FB GS HABERLERİ

Sil baştan kadro kuran Fenerbahçe gelen birçok transfere rağmen bazı eksiklerini tam anlamıyla gideremedi. Bu anlamda da bir hamlesi Galatasaray yüzünden iptal oldu.
Sil baştan kadro kuran Fenerbahçe gelen birçok transfere rağmen bazı eksiklerini tam anlamıyla gideremedi. Bu anlamda da bir hamlesi Galatasaray yüzünden iptal oldu.
Özellikle 6 numara pozisyonu için geçtiğimiz yıl sıkıntılar yaşayan sarı lacivertliler, bu bölge için es vermeden görüşmeler yapıyor.
Belirlediği futbolcuların kulüplerine ilgi mektubu gönderen Fenerbahçe, akabinde oyuncuların menajerleri ile şartlarını konuşmayı sürdürüyor.
Henüz beklentilerini karşılayan 6 numarayı istediği ücrete alamayan sarı lacivertliler; listesindeki isimlerle öncelik sırasına göre görüşüyor.
Diğer yandanda mevcut kadroda düşünülmeyen isimleri de bir bir gönderen Fenerbahçe, henüz gönderileceklerden bazıları ile vedalaşamadı.
Galatasaray da ezeli rakibi ile aynı durumda ve benzeri kadro yenilemesi sonrası bazı isimler ile yollarını ayırmayı sürdürüyor.
Sarı kırmızılılarda bu kapsamdaki son ayrılık Berkan Kutlu'ydu... Oyuncu Serie ekiplerinden Genoa'ya gitmişti.
PLANLAR ALT ÜST OLDU
İşte bu imza; Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarına engel oldu ve planları adeta alt üst etti.
Fenerbahçe bu imza öncesi oyuncusu Crespo'yu isteyen Genoa'ya olumlu yanıt vermişti ama işler bir anda değişti.
GENOA VAZGEÇTİ
İtalyan ekibi, 6 numara bölgesi için Berkan Kutlu'yu alınca Miguel Crespo'dan vazgeçti.
İtalyan basını konuyu kaleme alarak şu satırlarla kamuoyu ile paylaştı;
"AYNI TİP OYUNCULAR"
"Genoa, Berkan Kutlu'nun transferi sonrası Miguel Crespo'yu kadrosuna katmayı düşünmğyor. Çnkü Berkan ile Crespo aynı bölgede oynuyorlar. Bu bakımdan Crespo transferi iptal oldu."
Böylelikle oyuncuyu Genoa'ya veremeyen Fenerbahçe'nin 6 numara pozisyonu için de oluşturmayı düşündüğü fon planı şimdilik suya düştü.