Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Galatasaray engeli! Transfer... | SON DAKİKA FB GS HABERLERİ

Fenerbahçe'ye Galatasaray engeli! Transfer... | SON DAKİKA FB GS HABERLERİ

Transferde flaş gelişme... Kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye ezeli rakibi Galatasaray'dan engel geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

TARIK DEMİR Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 12:23 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 12:27
Tarık DEMİR
Fenerbahçe'ye Galatasaray engeli! Transfer... | SON DAKİKA FB GS HABERLERİ

Sil baştan kadro kuran Fenerbahçe gelen birçok transfere rağmen bazı eksiklerini tam anlamıyla gideremedi. Bu anlamda da bir hamlesi Galatasaray yüzünden iptal oldu.

Fenerbahçe'ye Galatasaray engeli! Transfer... | SON DAKİKA FB GS HABERLERİ

Özellikle 6 numara pozisyonu için geçtiğimiz yıl sıkıntılar yaşayan sarı lacivertliler, bu bölge için es vermeden görüşmeler yapıyor.

Fenerbahçe'ye Galatasaray engeli! Transfer... | SON DAKİKA FB GS HABERLERİ

Belirlediği futbolcuların kulüplerine ilgi mektubu gönderen Fenerbahçe, akabinde oyuncuların menajerleri ile şartlarını konuşmayı sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye Galatasaray engeli! Transfer... | SON DAKİKA FB GS HABERLERİ

Henüz beklentilerini karşılayan 6 numarayı istediği ücrete alamayan sarı lacivertliler; listesindeki isimlerle öncelik sırasına göre görüşüyor.

Fenerbahçe'ye Galatasaray engeli! Transfer... | SON DAKİKA FB GS HABERLERİ

Diğer yandanda mevcut kadroda düşünülmeyen isimleri de bir bir gönderen Fenerbahçe, henüz gönderileceklerden bazıları ile vedalaşamadı.

Fenerbahçe'ye Galatasaray engeli! Transfer... | SON DAKİKA FB GS HABERLERİ

Galatasaray da ezeli rakibi ile aynı durumda ve benzeri kadro yenilemesi sonrası bazı isimler ile yollarını ayırmayı sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye Galatasaray engeli! Transfer... | SON DAKİKA FB GS HABERLERİ

Sarı kırmızılılarda bu kapsamdaki son ayrılık Berkan Kutlu'ydu... Oyuncu Serie ekiplerinden Genoa'ya gitmişti.

Fenerbahçe'ye Galatasaray engeli! Transfer... | SON DAKİKA FB GS HABERLERİ

PLANLAR ALT ÜST OLDU

İşte bu imza; Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarına engel oldu ve planları adeta alt üst etti.

Fenerbahçe'ye Galatasaray engeli! Transfer... | SON DAKİKA FB GS HABERLERİ

Fenerbahçe bu imza öncesi oyuncusu Crespo'yu isteyen Genoa'ya olumlu yanıt vermişti ama işler bir anda değişti.

Fenerbahçe'ye Galatasaray engeli! Transfer... | SON DAKİKA FB GS HABERLERİ

GENOA VAZGEÇTİ

İtalyan ekibi, 6 numara bölgesi için Berkan Kutlu'yu alınca Miguel Crespo'dan vazgeçti.

Fenerbahçe'ye Galatasaray engeli! Transfer... | SON DAKİKA FB GS HABERLERİ

İtalyan basını konuyu kaleme alarak şu satırlarla kamuoyu ile paylaştı;

Fenerbahçe'ye Galatasaray engeli! Transfer... | SON DAKİKA FB GS HABERLERİ

"AYNI TİP OYUNCULAR"

"Genoa, Berkan Kutlu'nun transferi sonrası Miguel Crespo'yu kadrosuna katmayı düşünmğyor. Çnkü Berkan ile Crespo aynı bölgede oynuyorlar. Bu bakımdan Crespo transferi iptal oldu."

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