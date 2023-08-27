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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ryan Kent'le ilgili flaş iddia!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe, sezon öncesi alternatifli bir kadro kurmak için önemli isimleri renklerine bağlamıştı. Yeni transferlerden Ryan Kent'in, ilk 11'deki yerini kaybettiği için mutsuz olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 07:59
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ryan Kent'le ilgili flaş iddia!

Sezon öncesi kadrosuna önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, lige ve Avrupa'ya iyi başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ryan Kent'le ilgili flaş iddia!

Sarı-lacivertliler alternatifi bol bir kadro kurarken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ryan Kent'le ilgili flaş iddia!

Dusan Tadic ve Cengiz Ünder transferlerinin ardından ilk 11 şansını kaybeden Ryan Kent'in mutsuz olduğu öne sürüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ryan Kent'le ilgili flaş iddia!

İdeal 11'de düşünülmeyen tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe'yi seçmesi yönünde kendisine baskı kuran menajeriyle kavga ettiği de ileri sürüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ryan Kent'le ilgili flaş iddia!

Ryan Kent, menajerini kovacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ryan Kent'le ilgili flaş iddia!

Fenerbahçe formasıyla toplamda 4 maça çıkan Kent, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ryan Kent'le ilgili flaş iddia!

İngiliz futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ryan Kent'le ilgili flaş iddia!

RYAN KENT KİMDİR?

11 Kasım 1996 yılında İngiltere'de dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ryan Kent'le ilgili flaş iddia!

Profesyonel futbol kariyerine Liverpool altyapısında başladı. Kariyerinde Coventry City, Barnsley, Freiburg, Bristol City ve Glasgow Rangers gibi takımlarda forma giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ryan Kent'le ilgili flaş iddia!

İngiliz futbolcu, forvet hattında sol kanatta görev yapıyor. 26 yaşındaki deneyimli isim, İngiltere'nin U18 ve U20 takımlarında forma giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ryan Kent'le ilgili flaş iddia!

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro...

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