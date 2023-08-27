FENERBAHÇE HABERLERİ - Ryan Kent'le ilgili flaş iddia!

Sezon öncesi kadrosuna önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, lige ve Avrupa'ya iyi başladı.
Sezon öncesi kadrosuna önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, lige ve Avrupa'ya iyi başladı.
Sarı-lacivertliler alternatifi bol bir kadro kurarken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Dusan Tadic ve Cengiz Ünder transferlerinin ardından ilk 11 şansını kaybeden Ryan Kent'in mutsuz olduğu öne sürüldü.
İdeal 11'de düşünülmeyen tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe'yi seçmesi yönünde kendisine baskı kuran menajeriyle kavga ettiği de ileri sürüldü.
Ryan Kent, menajerini kovacak.
Fenerbahçe formasıyla toplamda 4 maça çıkan Kent, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
İngiliz futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
RYAN KENT KİMDİR?
11 Kasım 1996 yılında İngiltere'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Liverpool altyapısında başladı. Kariyerinde Coventry City, Barnsley, Freiburg, Bristol City ve Glasgow Rangers gibi takımlarda forma giydi.
İngiliz futbolcu, forvet hattında sol kanatta görev yapıyor. 26 yaşındaki deneyimli isim, İngiltere'nin U18 ve U20 takımlarında forma giydi.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro...