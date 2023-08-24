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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den! Transferi böyle duyurdular

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İngiliz Express Gazetesi, sarı-lacivertlilerin Chelsea'nin yıldızı için girişimlerde bulunduğunu öne sürdü. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 09:54 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 10:10
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den! Transferi böyle duyurdular

Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den! Transferi böyle duyurdular

Yaptığı takviyelerle dikkat çeken sarı-lacivertliler, transferde yeniden atağa kalktı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den! Transferi böyle duyurdular

Bu sezon birçok yıldızı renklerine bağlayan Kanarya, bir transferi daha bitirdi.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den! Transferi böyle duyurdular

Bu bölge için ilk olarak Rade Krunic'i düşünen sarı-lacivertliler, Boşnak futbolcunun alternatifleri için de çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den! Transferi böyle duyurdular

Krunic için girişimlerine devam eden Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den! Transferi böyle duyurdular

HUDSON-ODOI HAMLESİ

İngiliz Express Gazetesi, Fenerbahçe'nin Hudson-Odoi icin girişimlerde bulunduğunu iddia etti.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den! Transferi böyle duyurdular

Haberde; sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 22 yaşındaki İngiliz oyuncuyu Chelsea'nin satabileceğine vurgu yapıldı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den! Transferi böyle duyurdular

HUDSON-ODOI KİMDİR?

Tam adı Callum James Hudson-Odoi olan futbolcu, 7 Kasım 2000 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den! Transferi böyle duyurdular

Futbola 2007 yılında Chelsea altyapısında başlayan Hudson-Odoi, geçtiğimiz sezonu Bayer Leverkusen'de kiralık olarak geçirdi.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den! Transferi böyle duyurdular

Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 21 maça çıkan İngiliz futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den! Transferi böyle duyurdular

1.78 boyundaki kanat oyuncusunun Chelsea ile olan sözleşmesi 2024 yılında bitecek.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den! Transferi böyle duyurdular

Hudson-Odoi'nin güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.

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