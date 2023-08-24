Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den! Transferi böyle duyurdular

Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yaptığı takviyelerle dikkat çeken sarı-lacivertliler, transferde yeniden atağa kalktı.
Bu sezon birçok yıldızı renklerine bağlayan Kanarya, bir transferi daha bitirdi.
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic'in transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertliler, Hırvat kalecinin gün içerisinde İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic transferi sonrası gözler orta saha transferine çevrildi.
Bu bölge için ilk olarak Rade Krunic'i düşünen sarı-lacivertliler, Boşnak futbolcunun alternatifleri için de çalışmalarını sürdürüyor.
Krunic için girişimlerine devam eden Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
HUDSON-ODOI HAMLESİ
İngiliz Express Gazetesi, Fenerbahçe'nin Hudson-Odoi icin girişimlerde bulunduğunu iddia etti.
Haberde; sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 22 yaşındaki İngiliz oyuncuyu Chelsea'nin satabileceğine vurgu yapıldı.
HUDSON-ODOI KİMDİR?
Tam adı Callum James Hudson-Odoi olan futbolcu, 7 Kasım 2000 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi.
Futbola 2007 yılında Chelsea altyapısında başlayan Hudson-Odoi, geçtiğimiz sezonu Bayer Leverkusen'de kiralık olarak geçirdi.
Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 21 maça çıkan İngiliz futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
1.78 boyundaki kanat oyuncusunun Chelsea ile olan sözleşmesi 2024 yılında bitecek.
Hudson-Odoi'nin güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.