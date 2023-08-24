Haberler Fenerbahçe Altay Bayındır'dan taraftara Twente maçı öncesi veda!

Altay Bayındır'dan taraftara Twente maçı öncesi veda!

Fenerbahçe file bekçisi Altay Bayındır'ın, Manchester United'a transferinin 48 saat süre içerisinde gerçekleşmesi beklenirken, milli oyuncu, UEFA Konferans Ligi play off turunda Twente ile oynanan karşılaşması öncesi orta sahaya geldi ve tribünleri selamladı. Stadyumda o anlarda ise "Yolun açık olsun Altay" anonsu yapıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 22:15
Altay Bayındır'dan taraftara Twente maçı öncesi veda!

İngiliz devi Manchester United, Fenerbahçe file bekçisi Altay Bayındır'la ilgili transfer kararını 2 gün içinde verecek.

Kırmızı Şeytanlar, salı günü Yunanistan'da sağlık kontrolünden geçirdiği Altay Bayındır'ın raporlarını inceliyor. Raporlar temiz çıkar ve transfer için bir engel kalmazsa başarılı kalecinin ManU'ya transferinin açıklanması bekleniyor.

Manchester United, Altay için transfer imza kararı vermesi halinde sarı-lacivertlilere 6 milyon euro serbest kalma bedeli ve FIFA Dayanışma Katkı Payı da ödeyecek ve rakam toplamda 7 milyon euro'yu bulacak.

TWENTE MAÇI ÖNCESİ VEDA ETTİ!

Öte yandan, Altay Bayındır, Kadıköy'deki Konferans Ligi play off turu ilk maçında Twente ile kozlarını paylaştı. Maç öncesi sahanın ortasına gelen Altay, tribünleri selamladı. Ülker Stadyumu'nda da bu anlarda "Fenerbahçe'nin evladı Altay Bayındır yolun açık olsun, kalplerimiz seninle." anonsu yapıldı.

TARAFTARLAR MAÇ SONU TRİBÜNE ÇAĞIRDI

Mücadeleden 5-1'lik farklı skorla galip ayrılan Fenerbahçe'de oyuncular maç sonu taraftarları selamlamak için tribüne gitti. Bu anlarda sarı lacivertli taraftarlar yine Altay Bayındır için tezahürat yaptı, Altay da el sallayarak taraftarlara veda etti.

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