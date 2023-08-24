Altay Bayındır'dan taraftara Twente maçı öncesi veda!

İngiliz devi Manchester United, Fenerbahçe file bekçisi Altay Bayındır'la ilgili transfer kararını 2 gün içinde verecek.

Kırmızı Şeytanlar, salı günü Yunanistan'da sağlık kontrolünden geçirdiği Altay Bayındır'ın raporlarını inceliyor. Raporlar temiz çıkar ve transfer için bir engel kalmazsa başarılı kalecinin ManU'ya transferinin açıklanması bekleniyor.

Manchester United, Altay için transfer imza kararı vermesi halinde sarı-lacivertlilere 6 milyon euro serbest kalma bedeli ve FIFA Dayanışma Katkı Payı da ödeyecek ve rakam toplamda 7 milyon euro'yu bulacak.

TWENTE MAÇI ÖNCESİ VEDA ETTİ!

Öte yandan, Altay Bayındır, Kadıköy'deki Konferans Ligi play off turu ilk maçında Twente ile kozlarını paylaştı. Maç öncesi sahanın ortasına gelen Altay, tribünleri selamladı. Ülker Stadyumu'nda da bu anlarda "Fenerbahçe'nin evladı Altay Bayındır yolun açık olsun, kalplerimiz seninle." anonsu yapıldı.

TARAFTARLAR MAÇ SONU TRİBÜNE ÇAĞIRDI

Mücadeleden 5-1'lik farklı skorla galip ayrılan Fenerbahçe'de oyuncular maç sonu taraftarları selamlamak için tribüne gitti. Bu anlarda sarı lacivertli taraftarlar yine Altay Bayındır için tezahürat yaptı, Altay da el sallayarak taraftarlara veda etti.