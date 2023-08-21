Gözler Serdar'da

Kartal'ın forvetteki 5. tercihi olan Serdar Dursun'a Karagümrük ile Hertha Berlin talip olmuştu. Sarı-lacivertliler iki kulüple de anlaştı. Ancak tecrübeli golcü iki kulübe de hala yanıt vermedi. Fenerbahçe'den ayrılmak istemeyen Serdar, forma için savaşmak istiyor. Ancak yollar ayrılacak.
Kartal'ınforvetteki 5. tercihi olan Serdar Dursun'a Karagümrük ile Hertha Berlin talip olmuştu. Sarı-lacivertliler iki kulüple de anlaştı. Ancak tecrübeli golcü iki kulübe de hala yanıt vermedi. Fenerbahçe'den ayrılmak istemeyen Serdar, forma için savaşmak istiyor. Ancak yollar ayrılacak.