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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Nazım Sangare'ye sürpriz talip!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın takımda düşünmediği Nazım Sangare'ye 1. Lig'den sürpriz bir talip çıktı. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 10:31
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Nazım Sangare'ye sürpriz talip!

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını İtalya'da sürdüren Göztepe'de kadro planması devam ederken gündeme yeni bir ismin geldiği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Nazım Sangare'ye sürpriz talip!

Yeni Asır'da yer alan habere göre İzmir temsilcisinin Emir Ortakaya, Burak Kapacak ve Emre Demir'in ardından Fenerbahçe'de forma giyen sağ bek Nazım Sangare için de sarı-lacivertlilerle temasa geçtiği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Nazım Sangare'ye sürpriz talip!

Üç sezondur İstanbul temsilcisinde görev yapan ancak beklenen performansı sergileyemeyen 29 yaşındaki savunmacının Kanarya ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Nazım Sangare'ye sürpriz talip!

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Sassuolo'dan sağ bek Mert Müldür ile anlaşmasının ardından iyice geri planda kalan Nazım'ın takımdan ayrılması beklenirken, teknik direktör İsmail Kartal'ın da planlarında yer almadığı kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Nazım Sangare'ye sürpriz talip!

Sarı-kırmızılı kurmayların deneyimli futbolcuyu kadroya katmak için projelerinden bahsederek ikna turlarına başladığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Nazım Sangare'ye sürpriz talip!

MİLLİ FORMAYI TERLETTİ

Nazım Sangare Fenerbahçe'de 50 mücadelede forma giyerken bu süreçte 2 gol, 5 asist ile oynadı.

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