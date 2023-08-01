Zimbru Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçında Moldova ekibi Zimbru ile kozlarını paylaşıyor.

Sarı-lacivertliler ilk maçta sahasından 5-0'lık skorla galip ayrılmıştı.

Kanarya rövanş mücadelesinde hata yapmak istemiyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ZIMBRU - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Zimbru: Mostovei, Macritchii, Stefan, Burghiu, Misaras, Damascan, Dedechko, Djou, Soumah, Samiev, Caruntu

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Peres, Ferdi, İsmail, Crespo, Tadic, İrfan Can Kahveci, King, Batshuayi

ZIMBRU - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zimbru - Fenerbahçe maçı TSİ 20.30'da başladı. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanıyor.

AVRUPA'DA 256. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 255 kez boy gösterdi. 96 maçta galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 331 kez havalandırırken, kalesinde ise 367 gol gördü.

İRLANDALI HAKEM ROB HARVEY DÜDÜK ÇALIYOR

Zimbru ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada İrlandalı hakem Rob Harvey düdük çalıyor. Harvey'in yardımcılıklarını Robert Clarke ve Wayne McDonnell yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Paul Mclaughlin.