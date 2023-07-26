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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Willyan Rocha için görüşmeler başladı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sezona iddialı ve alternatifli bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, savunmaya takviye yapmak için Willyan Rocha'yı gündemine aldı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 10:36
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Willyan Rocha için görüşmeler başladı!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, defans hattına takviye yapmak için harekete geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Willyan Rocha için görüşmeler başladı!

Fenerbahçe'nin, CSKA Moskova'nın Brezilyalı stoperi Willyan Rocha'yla ilgilendiği ve Rus ekibiyle görüşmelere başladığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Willyan Rocha için görüşmeler başladı!

1.91'lik oyuncuyla Brezilya ekibi Flamengo da ilgileniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Willyan Rocha için görüşmeler başladı!

Geride bıraktığımız sezon CSKA Moskova formasıyla 36 maça çıkan Rocha, 4 gol atarken 3 de asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Willyan Rocha için görüşmeler başladı!

WILLYAN ROCHA KİMDİR?

27 Ocak 1995 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Flamengo altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Willyan Rocha için görüşmeler başladı!

Sırasıyla Desportiva, Gremio, Cova Piedade, Portimonense ve CSKA Moskova formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Willyan Rocha için görüşmeler başladı!

İtalya pasaportu da bulunan Rocha, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Willyan Rocha için görüşmeler başladı!

28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, kulübü ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...

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