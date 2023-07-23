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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'nin yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için izin verdiği Attila Szalai'nin yeni takımı belli oldu. Macar stoper, Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim ile anlaşma sağladı. Taraflar, uzun süren görüşmelerin ardından orta yolu buldu. Sağlık kontrollerinden geçecek olan genç savunmacı, Hoffenheim'a imza atacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 16:13 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 16:46
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'nin yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Son yıllarda Fenerbahçe sık sık yüksek bonservis ile oyuncularını satıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'nin yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Finansal başarı ile gündeme gelen sarı-lacivertli ekip bu başarıyı yaz transfer döneminde de ilerletiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'nin yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe'den son olarak ayrılan futbolcu Attila Szalai oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'nin yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Yıldız stoper sarı-lacivertli takımın izninye transfer görüşmesi yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'nin yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Macar futbolcu Hoffenheim'e transfer olması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'nin yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Son 10 yılda 150 milyon Euro'dan fazla satış yapan Kanarya, Szalai'den de ciddi bir geliri kasasına koyacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'nin yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe'nin yüksek bonservis ile satışlar yapması nedeniyle Attila Szalai'yi ne kadar bedele satacağı merak konusu oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'nin yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

ÜNLÜ GAZETECİ AÇIKLADI!
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun ünlü gazeteci Fabrizio Romano'dan derlediği bilgiye göre; Hoffenheim, şu anda yürürlükte olan uzun müzakerelerin ardından Attila Szalai anlaşmasına yaklaşıyor ve sözlü anlaşmaya varıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'nin yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Haberin devamında ise Fenerbahçe, yıldız futbolcudan 12 milyon Euro kazanacak.

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