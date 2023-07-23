FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'nin yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Son yıllarda Fenerbahçe sık sık yüksek bonservis ile oyuncularını satıyor.
Son yıllarda Fenerbahçe sık sık yüksek bonservis ile oyuncularını satıyor.
Finansal başarı ile gündeme gelen sarı-lacivertli ekip bu başarıyı yaz transfer döneminde de ilerletiyor.
Fenerbahçe'den son olarak ayrılan futbolcu Attila Szalai oldu.
Yıldız stoper sarı-lacivertli takımın izninye transfer görüşmesi yaptı.
Macar futbolcu Hoffenheim'e transfer olması bekleniyor.
Son 10 yılda 150 milyon Euro'dan fazla satış yapan Kanarya, Szalai'den de ciddi bir geliri kasasına koyacak.
Fenerbahçe'nin yüksek bonservis ile satışlar yapması nedeniyle Attila Szalai'yi ne kadar bedele satacağı merak konusu oldu.
ÜNLÜ GAZETECİ AÇIKLADI!
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun ünlü gazeteci Fabrizio Romano'dan derlediği bilgiye göre; Hoffenheim, şu anda yürürlükte olan uzun müzakerelerin ardından Attila Szalai anlaşmasına yaklaşıyor ve sözlü anlaşmaya varıldı.
Haberin devamında ise Fenerbahçe, yıldız futbolcudan 12 milyon Euro kazanacak.
Macar futbolcu, Fenerbahçe'de 117 maça çıkarken 7 gol ve 4 asist yaptı.
Attila Szalai'nin güncel piyasa değeri 14 milyon Euro.