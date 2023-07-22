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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gündemindeki Emre Can Dortmund'la yeni sözleşme imzaladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimlerden olan Emre Can, kulübü Borussia Dortmund'la 2026 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 14:05
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gündemindeki Emre Can Dortmund'la yeni sözleşme imzaladı

Almanya Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund, transfer döneminde adı farklı kulüplerle anılan 29 yaşındaki Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Emre Can'ın sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını bildirdi. Son 3 sezondur sarı-siyahlıların formasını giyen Emre Can, sözleşmesinin uzatılması sonrası Dortmund'da kendini çok rahat hissettiğini ve çok çalışarak takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak istediğini söyledi.

29 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 27'si Bundesliga, 7'si Şampiyonlar Ligi, 4'ü Almanya Kupası olmak üzere toplam 38 maçta forma giyerken, 3 gol, 1 asist katkısı sağladı.

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