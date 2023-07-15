Ekambi son düzlükte

Yenisezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Şu ana kadar Kent, Dzeko, Djiku, Umut Nayir ve Szymanski'yi renklerine bağlayan, Becao'da da sona yaklaşan sarı-lacivertliler, Karl Toko Ekambi için de temaslarını sıklaştırdı. Lyon'a Kamerunlu sol kanat için 4 milyon Euro öneren Fenerbahçe, Fransız ekibini ikna etmek üzere... Oyuncuyla prensipte el sıkışan Kanarya'nın, Becao'yla birlikte Ekambi transferini de açıklamayı planladığı öğrenildi. Geçen sezonun ikinci yarısını Rennes'de kiralık olarak geçiren Kamerunlu yıldız, 19 maçta bin 149 dakika süre alırken, 5 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. Karl Toko Ekambi, Lyon ve Rennes'in yanı sıra, Sochaux, Angers, Paris FC ve Villarreal formalarını terletti.